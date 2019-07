Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?



Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.



Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.



God læsning!

VÆDDEREN

Du holder lav profil og venter på en åbning. Du har opnået noget, men har skullet gå på kompromis. Du kan snart spille med åbne kort, og sådan foretrækker du det.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Stenbuk

TYREN

Du skal fortsat holde øje med din økonomi. Du sejler i smult vand, men risikerer måske en dukkert, hvis du giver efter for en irrationel tendens til at spendere.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Jomfru

TVILLINGERNE

Du er nu i gang med at mærke, hvor dine grænser går. Lige nu er du nemlig meget fintfølende, også mere, end du normalt ville være. Vær diplomatisk overfor andre.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Krebs

KREBSEN

Du er opsat på at tjene penge, men har også fokus på at konsolidere det, du allerede er i besiddelse af, så det gælder om at afstikke en sikker kurs rent økonomisk.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tyr

LØVEN

Du kan sætte dig selv igennem på en slagkraftig måde nu og gøre en eller flere af dine planer til virkelighed. Du ønsker at sætte dit præg på det, du er med til.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Fisk

JOMFRUEN

Du tænker over dine mål, mens du forholder dig til konsekvenserne af dine tidligere valg. Du retter din opmærksomhed mod de tætte forhold og afviser ydre indblanding.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vandbærer

VÆGTEN

Du har energi til din rådighed, men der skal noget til at sætte dig i gang. Det er vennekredsen eller et bestemt ideal, der får dig til at skride til handling.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vandbærer

SKORPIONEN

Du er ved at udvikle en mere ambitiøs og hårdtslående tilgang til dit arbejde. Du er træt af at spille andenviolin og sørger for at blive anerkendt for din indsats.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skytten

SKYTTEN

Du er sulten efter oplevelser og forsøger at udvide din horisont gennem udadrettet aktivitet. I forhold til andre skal du bekæmpe en vis tendens til påståelighed.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skorpion

STENBUKKEN

Du vil sandsynligvis være meget strategisk i denne tid. Du er mere opmærksom på de små ting, der foregår mellem mennesker, og kan tage dine forbehold ud fra det.

Kærlighed:2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vædder

VANDBÆREREN

Du har et livligt samspil med andre og tager en konfrontation, hvis du mener, at der er brug for det. Du tolererer ikke udenomssnak og sørger for, at alt kommer frem.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vædder/Tvilling

FISKENE

Du har mere lyst til at udrette noget og iler derfor gennem de daglige rutiner. Du har en større arbejdsevne, så du kan med fordel begynde på et træningsprogram.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Jomfru