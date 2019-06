Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

Vædderen

Du trækker følehornene til dig. Du har brug for nogle stunder, hvor du mærker efter og finder ud af, hvad du vil. Du vil snart sætte en masse ind på en vigtig sag.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Fisk

Tyren

Du har brug for at komme i kontakt med folk, som deler dine værdier. Du har et større netværk, end du tror, og nu har du mulighed for at dyrke det og udvide det.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vandbærer

Tvillingen

Du har brug for at bevise noget overfor dig selv. Du vil teste, om du er i stand til at udrette det, som du har sat dig for at præstere – bare for et syns skyld.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vædder

Krebsen

Du søger et sted at høre til, som ikke bare er fysisk, men bunder i en forståelse af tilværelsens dybere mening. Du er søgende og rastløs, indtil du finder det.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skytten

Løven

Du kan ikke nære dig for at snuse en anelse dybere, end du måske burde. Du er nysgerrig nu og går til bunds i sagerne. Du søger viden om det, der er skjult for andre.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skorpion

Jomfruen

Din partner er din modspiller og dit andet jeg. Lige nu har du brug for at vide, hvordan andre mennesker oplever dig. På den måde kan du tilpasse dig deres behov.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Fisk

Vægten

Du sætter en grænse – eller bør gøre det. Lige nu kan man lægge pres på dig for at få dig til at udrette mere, end du kan, hvis du skal opretholde en normal hverdag.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Jomfru

Skorpionen

Se at komme i gang, for her og nu har du brug for fis og ballade, så træk i festtøjet, selv om det er mandag, og find nogle mennesker, som du kan more dig godt med.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løve

Skytten

Der skal ro på nu. Du retter snuden hjemad, men selv om grunden under dig ofte er lidt flydende, kan du godt trives med et vist kaos, når det er i vante omgivelser.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Krebs

Stenbukken

Her og nu har du brug for at sætte ord på dine følelser og på din oplevelse af, hvordan det står til i det hele taget. Du dyrker det nære og kendte, og det er godt for dig..

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Tvilling

Vandbæreren

Du er nu i gang med at evaluere, hvad du værdsætter mest, din frihed eller de snærende bånd, som udgøres af materielle ting. Du er i gang med at finde din kerne.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tyr

Fisken

Dine følelser fylder så meget, at udfordringen lige nu ikke er at komme i kontakt med dem, men at skubbe dem lidt til side, så du kan handle på en fornuftig måde.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Krebs