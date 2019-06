Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet? Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

VÆDDEREN

Du har behov for at være produktiv og organiseret. Du skal køre med klatten for at føle, at du har styr på dit liv. Men du kan være drevet af følelsesmæssig uro.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Stenbuk



TYREN

Du knytter dig til børn eller mennesker, der er unge af sind. Du har brug for at folde dit indre barn ud, lege og være kreativ. Lige nu har du en levende fantasi.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Løve



TVILLINGERNE

Du har svært ved at finde ro indeni, og det gør, at du ikke lader dig binde af mennesker eller af en livssituation. Find ud af, hvem du er. Så lander du på jorden.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv:3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vandbærer

KREBSEN

Du tørner sammen med andre, fordi du står stejlt på et synspunkt, eller fordi du måske overvurderer din egen evne til at gennemføre en opgave uden hjælp fra andre.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vædder

LØVEN

Sørg for at vurdere en opgave så realistisk, som det kan lade sig gøre, ud fra den viden du har. Vær forberedt på, at en pludseligt opstået situation kan ændre alt.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skytte

JOMFRUEN

Du kan have svært ved at fornemme andres følelser, fordi du handler ud fra en forestilling om, at andre ikke er væsensforskellige fra dig. Sørg for at være lydhør.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Krebs

VÆGTEN

Du har brug for at være lidt alene fra tid til anden. Det er nemlig sådan, du lader op, når du er nede energimæssigt. Sørg for, at andre ved, hvorfor du trækker dig.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Skorpion

SKORPIONEN

Dine følelser blæser for vinden. Det ene øjeblik er du fyldt op af positive følelser. Det næste øjeblik skuffes du, hvis andre ikke responderer, som du vil have det.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Fisk

SKYTTEN

Du spænder buen lidt for hårdt. Du er ved godt mod og har masser af energi på nye planer, men dine tiltag kan være dårligt forberedte og baseret på en fejlvurdering.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Jomfru/Stenbuk

STENBUKKEN

Du længes efter mere frihed. På en eller anden måde oplever du, at du er fastlåst i dit liv, og et lille afbræk i hverdagen kan være netop det, som du har brug for.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skytte

VANDBÆREREN

Du har svært ved at få andre med på dine idéer. Du har masser af planer, og dine motiver er idealistiske, men omgivelserne er ikke parate til at tage den store tur.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skytte/Stenbuk

FISKENE

Du er usikker, så du kan trække dig fra en opgave eller forsøge at bluffe dig igennem. Den sidste strategi kan virke. De andre er måske ikke så gode, som du tror.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vædder/Løve