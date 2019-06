Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.



God læsning!

VÆDDEREN

Du har mulighed for at komme til penge, så det gælder om at slå til, når mulighederne opstår. Din partner er på forkant med udviklingen, så tag i mod et godt råd.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vægt

TYREN

Du går i gang med at forny dig selv. Du sprænger rammer og finder nye måde at udtrykke dig på. Du kan møde den store kærlighed eller genoplive en gammel flamme.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Skorpion

TVILLINGERNE

Noget er i bevægelse inde i dig, og du venter på at udfolde det i dit liv på det rigtige tidspunkt. Lige nu er du dog øm om dine følelser og skjuler dem for andre.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Krebs

KREBSEN

Du keder dig måske en smule, men din høje arbejdsmoral holder dig i gang. Du har nemlig nogle opgaver foran dig, og disse opgaver skal gennemføres for enhver pris.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Stenbuk

LØVEN

Du omgiver dig med fantasifulde folk og giver den gas, når der skal foretages noget i fællesskab. Du plejer dit netværk, og du nyder mennesker for deres egen skyld.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vandbærer

JOMFRUEN

Du har fokus på sikkerhed og tryghed. Du har brug for faste rammer, så du slider mere i det end du måske behøver. Vær klar på din retning, men hold også en pause.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Tyr

VÆGTEN

Du har brug for at kaste dig ud i nogle nye projekter. Det handler ikke kun om spændingen og finslibningen af dine færdigheder, men også om sætte noget i

perspektiv.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vædder

SKORPIONEN

Du møder et menneske, der ændrer hele din måde at relatere til andre på. Du får en dybere indsigt i kærlighedens væsen. Du vinder, fordi du tør mere, end du plejer.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Fisk

SKYTTEN

Andre mennesker er vigtige for dig, og du bliver kraftigt påvirket af, hvordan stemningen er lige for tiden. Nu er det en opgave at finde indre balance uanset hvad.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vandbærer



STENBUKKEN

Du har brug for en masse afveksling i dit daglige arbejde. Du har nemlig brug for at blive stimuleret, så du kan mærke, at det betyder noget, at du gør en indsats.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Jomfru

VANDBÆREREN

Du tager en masse chancer nu, fordi du synes, det er sjovt, og fordi du længes efter, at der skal ske noget. Andre kan opfatte dig som barnlig men fascineres af dig.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vædder

FISKENE

Du kan have svært ved at ændre på de vaner, du nu engang har tillagt dig, og lige nu kan det godt føles som snærende bånd, der forhindrer dig i at udtrykke den du er.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Jomfru