VÆDDEREN

Dine følelser og følelser i det hele taget kan være lidt af en gåde for dig, så lige nu har du svært ved at dele det, du føler, med andre. Du har brug for tid alene.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Fisk

TYREN



Du gør dine venner til din familie og oplever et nært slægtskab med dem, der tilslutter sig de idealer, du sætter højt. Du har netop brug for folk uden for din familie.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vandbærer

TVILLINGERNE



Gør en indsats for at gøre en forskel, for nu skal du vise verden, hvad du kan, og glem ikke at tage æren for det, som DU har gjort noget for at føre ud i livet.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Stenbuk

KREBSEN



Du har brug for at gro, og du er ikke tilfreds i dit forhold, hvis du føler, at du ikke kan udfolde dig frit. Du er villig til at give din partner den samme frihed.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vandbærer

LØVEN



Du er villig til at give dig selv 100% i kærlighed. Du elsker med hele dit hjerte og forventer den samme hengivenhed af din partner. Tøjl din tendens til jalousi.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skorpion

JOMFRUEN



Du har brug for en masse inderlig kontakt og udveksling med andre nu, og du kan opleve, at du er helt fortabt, hvis ikke du har en romantisk mod- eller medspiller.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vægt/Skorpion

VÆGTEN



Du går målrettet efter det, du vil have, men du kan opleve, at en masse praktiske opgaver står i vejen for, at du realiserer dine drømme. Få ryddet op i bunkerne.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Jomfru

SKORPIONEN



Du er både charmerende og har let ved at lade dig charmere i denne tid. Du er med andre ord i det romantiske hjørne, og det gælder om at smede, mens jernet er varmt.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tyr

SKYTTEN



Du er ude efter skønhed og harmoni i dine omgivelser. I den forbindelse er du tiltrukket af luksus, og du har øje for indretning. Husk, at hygge ikke koster noget.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Krebs

STENBUKKEN



Du er kontant og går lige til benet, så dit ønske om at udtrykke dig pænt lykkes ikke lige godt hele tiden. Andre bliver klar over, at du altid siger, hvad du mener!

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vædder

VANDBÆREREN



Du er generøs, men dine motiver kan være sammensatte. Du giver med forventning om en eller anden form for belønning. Giv slip på det, du alligevel ikke har brug for.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Jomfru

FISKENE



Lige nu kan du charmere andre på en overfladisk måde, og det kan give bagslag. Vær bevidst om de signaler, du sender, så andre ikke forventer noget, du ikke kan give.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Stenbuk