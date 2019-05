Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet? Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder. Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen. God læsning!

Vædderen

Du er hurtig på aftrækkeren, tænker før du taler, og det kan føre til sure miner. På den anden side er man ikke i tvivl om din dagsorden. Du er til at regne med.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skorpion

Tyren

Du har svært ved at finde den rigtige måde at gå frem på. Du kan sætte ud på en kurs, der er forkert for dig, for du kan ikke finde ud af dig selv. Tøv en kende.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Fisk

Tvillingerne

Du når en hel masse, hvis du går forsigtigt frem. Lige nu handler du uden omtanke. Du er impulsiv og taler, før du har tænkt tingene igennem. Hastværk er lastværk.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Jomfru

Krebsen

Du kan sno dig, for lige nu har du en fornemmelse for, hvordan du får dine ting igennem. Du er god til at forhandle og få andre til at se en fordel i dit projekt.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Skorpion

Løven

Du kan nemt blive irritabel og sige de forkerte ting på det forkerte tidspunkt. Du er mindre god til at lytte og måske lidt for ivrig efter at tale din egen sag.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vædder

Jomfruen

Du kan komme i konflikt med din kæreste eller med mennesker generelt, hvis ikke du vælger dine kampe med omhu eller er meget bevidst om, hvordan du formulerer dig.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løve

Vægten

Du har fart på og får en masse idéer. Alternativt kan det være dine omgivelser, som er meget idérige, og du skal forholde dig til den ene skøre idé efter den anden.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Krebs

Skorpionen

Du går lige til sagens kerne, så det er ikke diplomati man kan forvente fra din side her og nu. Til gengæld er man ikke i tvivl om, hvad du vil med dine initiativer.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skytte

Skytten

Du er hurtig på aftrækkeren, og flere gange når du ikke at tænke over, hvad du siger. Pas på med at handle impulsivt. Du har stadig ikke kendskab til alle fakta.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tvilling

Stenbukken

Du har fingeren på pulsen, og det falder dig let at omdanne dine idéer til noget, der kan bruges i praksis. Du har fokus på målet og tilsidesætter sociale hensyn.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Jomfru

Vandbæreren

Du kan med fordel tage en længere snak med en af dine kolleger om et arbejdsprojekt, der skal lægges i faste rammer. Du har gode kort på hånden – også romantisk set.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tyr

Fiskene

Du er let at irritere. Dels har du brug for at gøre tingene i dit eget tempo. Dels orker du ikke længere andres gode råd. Du ved selv, hvordan tingene skal skæres.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vædder