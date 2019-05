Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet? Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

God læsning!

Vædderen



Du er praktisk og søger det oplagte for ikke at sige logiske svar på en problemstilling. Du gør modstand, hvis man presser dig til at drage en forhastet konklusion.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4



I dag svinger du godt med: Tyr



Tyren



Du bliver mere nysgerrig og bedre til at omstille dig der, hvor man kræver det. Din reaktion på nye input er dog meget forsigtig. Du lader dig ikke sådan rive med.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6



I dag svinger du godt med: Vægt



Tvillingerne



Du giver ikke uden videre din mening til kende for tiden, men du er en god lytter, for du er ret så diskret, og du er god til at holde på andre folks hemmeligheder.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 1



I dag svinger du godt med: Fisk



Krebsen



Du er uendeligt nysgerrig, når det gælder andre mennesker og aktuelle samfundsspørgsmål. Du er tiltrukket af dem, der kan tænke selv og bidrage med noget originalt.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6



I dag svinger du godt med: Vandbærer



Løven



Du har brug for personlig udvikling, især når det gælder dit arbejde. Du kan ikke fortsætte på samme måde. Du har brug for at ændre kurs eller for en forfremmelse.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6



I dag svinger du godt med: Stenbuk



Jomfruen



Du er glad for at tilegne dig ny viden eller måske dele den viden, du allerede har tilegnet dig gennem mange års arbejdsindsats. Du skal nu være den, der underviser.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6



I dag svinger du godt med: Jomfru



Vægten

Du har en fabelagtig evne til at analysere andre og trænge ned i deres bevæggrunde. Af samme grund er du god til at forske eller finde den skjulte mening bag noget.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 2



I dag svinger du godt med: Skorpion



Skorpionen



Du er god til at holde et selskab kørende, for du fornemmer, hvordan folk har det, og kan på den måde sørge for, at alle tilstedeværende har det sjovt med hinanden.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5



I dag svinger du godt med: Vandbærer



Skytten



Pas på med at påtage dig for meget arbejde. Du er god til noget, og du vil gerne yde din del, når der er brug for det, men ikke hvis man lader dig trække læsset.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4



I dag svinger du godt med: Stenbuk



Stenbukken



Du er ret god til at give din viden videre og dine færdigheder fra dig, især fordi det interesserer dig, hvordan du kan lære andre at arbejde på en effektiv måde.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 1



I dag svinger du godt med: Jomfru



Vandbæreren



Du nyder at arbejde hjemme, for på den måde kan du få meget mere fra hånden, og du er bedre til at tænke og fordybe dig, og der er et overordnet mål med dit arbejde.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 4



I dag svinger du godt med: Krebs



Fiskene



Du er ret let at hyle ud af den. Du kan nemlig ikke samle dig, for der er ting, som du har brug for at få snakket igennem, før du kan koncentrere dig om dit arbejde.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 1



I dag svinger du godt med: Fisk