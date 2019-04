Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet? Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder. Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen. God læsning!

VÆDDEREN

I aftentimerne har du brug for at dyrke dine helt egne interesser. Det er tid til at skabe et rum omkring dig, hvor du kan mærke dig selv og dine følelser fuldt ud.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Krebs

TYREN

Selskabelighed står øverst på dagsordenen. Du har brug for at foretage dig noget med ligesindede. Du har masser af energi, så det er oplagt at tage ud i det fri.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vandbærer

TVILLINGERNE

Du sætter kursen mod fjerne horisonter. Du kan mærke, at der er mere, du skal nå at få gjort, før du kaster håndklædet i ringen. Du går i detaljer med din plan.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Jomfru

KREBSEN

Du har idealerne placeret det helt rigtige sted, så du når en masse, fordi du tror på det, du laver. Andre beundrer din idealisme og den empati, du møder dem med.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Skorpion

LØVEN

Du undertrykker dine følelser eller holder dem en smule tilbage, fordi du nu får mere ud af at give den en skalle, så du kan komme i mål med et langtidsprojekt.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vægt

JOMFRUEN

Du har romantik på hjernen, så du gør, hvad du kan for at charmere en, du har et godt øje til. Det kan også tænkes, at du er lidt mere populær, end du plejer at være.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Løve

VÆGTEN

Du er mindre energisk end ellers, så du skal prioritere. Du skal vælge mellem nogle presserende arbejdsopgaver og dine relationer. Du hælder mest til kærligheden.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Krebs

SKORPIONEN

Du har det bedst, hvis du slipper tøjlerne. Du går både med rem og seler, men nu er det tid at slå sig løs. Du kan udfolde dig kreativt eller dyrke en gammel flamme.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Fisk

SKYTTEN

Lad dit hjem være din borg. Du har brug for trygge rammer, for på den måde plejer du bedre dine relationer. Se, om du ikke kan lave noget af dit arbejde hjemme.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Jomfru

STENBUKKEN

Du er i gang med at lære en ny færdighed, for du er nysgerrig og vil gerne have flere redskaber i værktøjskassen. Du får en masse inspiration fra dine omgivelser.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tvilling

VANDBÆREREN

Du har fokus på det, du sætter pris på, bogstaveligt og overført. For meget fokus på det materielle binder din energi og forhindrer dig i at dyrke dine sande værdier.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Tvilling

FISKENE

Du er lidt for fintmærkende, og det påvirker din fysiske vitalitet. Det er tid til at sætte sig hen i et hjørne og filosofere eller være hos og med dine elskede.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 1



I dag svinger du godt med: Skytte