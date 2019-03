Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.



God læsning!

VÆDDEREN

Du føler dig stærk og modig. Det er lige nu, du skal beslutte dig for at tackle en

vanskelig opgave. Du har nu en god chance for at opnå succes med dit projekt.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Stenbuk

TYREN

Der kan opstå misforståelser i dag. Enten fordi du eller en bekendt kommunikerer

uhensigtsmæssigt, eller du bare er for sjusket til at sige det på den rigtige måde.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 2



I dag svinger du godt med: Vædder

TVILLINGERNE



Du spekulerer alt for meget på dit sociale liv, og det afleder opmærksomheden fra dine

opgaver. Hvis du gør det, du skal, falder alting i hak med dine omgivelser.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3



I dag svinger du godt med: Tyr

KREBSEN



Du har fuld gang i en masse projekter, og du får energi af at have mange jern i ilden.

Der er hul igennem, og du får gennemført noget, uden den helt store modstand.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6



I dag svinger du godt med: Tyr

LØVEN



Du har en fornemmelse for alt det, der er oppe i tiden, og du er tæt på dit indre

centrum, så du kan træffe en effektiv beslutning, som du kan stå 100 % inde for.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6



I dag svinger du godt med: Krebs

JOMFRUEN



Du føler dig ved siden af i sociale situationer, og du kan have svært ved at tale med

folk, som du ikke lige har noget til fælles med. Øv din diplomatiske sans.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6



I dag svinger du godt med: Vægt

VÆGTEN



Du kan have svært at give dine kreative ideer form. Eller det falder dig svært at vælge

de rigtige ord, når du giver udtryk for dine følelser overfor en, du elsker.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4



I dag svinger du godt med: Jomfru

SKORPIONEN



Du nyder at konkurrere med andre, og det øger din tiltrækningskraft, både som partner

og som ven. Du har romantiske muligheder og kan også indgå en vigtig aftale.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4



I dag svinger du godt med: Tvilling

SKYTTEN



Du oser af sexappeal, så det er om at gøre noget ved det, hvis du vil have det sjovt.

Du kan bruge din udstråling på at vinde andre over på din side i en vigtig sag.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 2



I dag svinger du godt med: Vædder

STENBUKKEN



Du har brug for at komme i kontakt med noget helt enkelt og grundlæggende. Du

trives bedst i det fri eller ganske på egen hånd, så du kan gøre lige det, du vil.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 4



I dag svinger du godt med: Vædder

VANDBÆREREN



Du føler dig sikker på dit eget territorium nu. Ellers er du jo lidt af en vovehals. Du

holder dig i baggrunden, for du er usikker på, hvad du vil bruge energi på.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3



I dag svinger du godt med: Jomfru

FISKENE



Du sprudler af livsglæde, optimisme og overskud, og det kan ikke andet end øge din

popularitet. Lige nu er det et godt tidspunkt at imponere andre med din kunnen.



Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6



I dag svinger du godt med: Skorpion