VÆDDEREN

Dagen er som skabt til motion og leg. Hvis du er til sport, så gå i gang med at spille bold eller dyrke fitness. Har du børn er det oplagt at gøre det med dem.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Løven

TYREN

Hjemme- og familielivet skal have sin plads. Det er masser af aktiviteter, der kan gøres, når du er kommet hjem fra jobbet, så det er bare at komme i gang.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Krebsen

TVILLINGEN

I dag har du energien fra dit eget tegn. Det vil sige, at du har behov for at udtrykke dig og i det hele taget at have mulighed for alsidighed og afveksling.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tvillingen

KREBSEN

Du sætter virkelig pris på kvalitet i dag, og du har behov for al den kvalitetstid, du kan få. Er der behov for indkøb, gælder det kun de bedste varer.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tyren

LØVEN

Din person kan komme i fokus nu, og du sætter ikke dit lys under en skæppe. Du er bevidst om, hvad du kan og vil, og du får meget fra hånden, også i fritiden.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vædderen

JOMFRUEN

Du kan virke lidt verdensfjern og indadvendt. Du har brug for ro til fordybelse. Det vil være godt at drømme, meditere, dyrke yoga eller være i naturen.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:2

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Fisken

VÆGTEN

Inviter venner eller veninder hjem til hyggeligt samvær omkring fælles interesser – gerne med indlagt, fysiske aktiviteter, som opbygger den enkeltes energi.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

SKORPIONEN

Du har brug for at sætte dig mål og at organiserede din tid, så du optimerer din mulighed for at nå et resultat. Det er ikke småting, du på den måde kan nå.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

SKYTTEN

Nu kan du være den Skytte, du i virkeligheden er. Kør på med filosofisk aktivitet og de store tanker, og gør det med den helt høje cigarføring, som du elsker.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Skytten

STENBUKKEN

Du tænker dybt og inderligt over selv de mindste elementer af livet. Du har store ressourcer at trække på, og du kan gennemføre alt, hvad du sætter dig for.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skorpionen

VANDBÆREREN

Du er meget åben og gæstfri, og du har fokus på din partner. Samarbejdet på jobbet ligger dig meget på sinde, og du får det hele til at gå op i en højere enhed.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vægten

FISKEN

Der er masser at se til i dag, både derhjemme og på jobbet, som dog er ret rutinepræget. Men det gør ikke noget, faktisk er det sådan, du har det bedst.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:6

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Jomfruen