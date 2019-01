Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

God læsning!

VÆDDEREN



Du har fokus på dit sociale liv. Det er vigtigt for dig at være en del af gruppe. Din partner afsøger nysgerrigt nærområdet, så du er mere eller mindre på egen hånd.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Løve

TYREN



Du har vigtige opgaver på jobbet, derfor undertrykker du til en vis grad dine følelser. Du er særligt opmærksom på, hvor fælles økonomi begrænser din frihed.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vædder

TVILLINGERNE



Du er trofast overfor dem, du elsker. Du har masser af overskud, både hvad angår en energisk indsats og ikke mindst empatisk nærvær, når der er brug for det.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Fisk

KREBSEN



Du er tiltrukket af det mystiske og af det ukendte, så du er intens og hemmelighedsfuld. Du har brug for at skjule dine følelser. Du frygter at blive misforstået.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Fisk

LØVEN

Lige nu kan du være bange for at blive ensom. Derfor går du på mere end et kompromis. Hold dine forbindelser ved lige, og lær at nyde dit eget selskab.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Krebs

JOMFRUEN



Du er lidt af en arbejdsnarkoman, og fordi du slider på dig selv, er du også mere opmærksom på dit helbred og på din fysiske form. Brænd ikke dit lys i begge ender.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Skorpion

VÆGTEN



Du går i gang med noget, der interesserer. Du får endelig mulighed for at dyrke en fritidsinteresse. Du har en naturlig fornemmelse for, hvordan noget skal tage sig ud.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Stenbuk

SKORPIONEN



Du har brug for at have familie omkring dig, enten den familie, du er rundet af, eller den, du selv har skabt. Sørg for at cementere dit fundament, så intet kan rokke dig.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Jomfru

SKYTTEN



I dag kigger en nabo eller slægtning forbi. Alternativt er du ude for at finde ud af, hvad der sker omkring dig. Del gavmildt ud af din viden, men tjek dine kilder.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tvilling

STENBUKKEN



Du kan holde andre alt for tæt til dig. Du kan være besiddende, fordi du søger tryghed eller er bange for at miste. Husk, at andre mennesker ikke kan ejes.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Tyr

VANDBÆREREN



Du er ret så romantisk for øjeblikket, og du viser dine følelser gennem ord og tegn. Du bedyrer din kærlighed, og du giver små gaver til dem, du holder af.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Stenbuk

FISKENE



Du er mere end almindeligt sensitiv nu. Du fornemmer, hvad der er på spil mellem mennesker, men i den forbindelse kan du lægge for stor vægt på din intuition.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skytte