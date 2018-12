Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

Vædderen

Du har fokus på dit hjem, hvor især familien kræver din opmærksomhed. Du kan have svært ved at gå på kompromis med dit medfødte behov for fri

selvudfoldelse.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:4

Vitalitet:1

I dag svinger du godt med: Stenbuk

Tyren

Du er rastløs og er ivrig efter at høre nyt. Du følger videbegærligt med i det, der foregår i dine umiddelbare omgivelser. Vær åben, men giv ikke alt

væk.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:5

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Stenbuk

Tvillingen

Du går op i, om du bliver værdsat. Det er vigtigt for dig, at der er balance i regnskabet. Her og nu er du bedst tjent med at give frit og stole på, at det

lønner sig.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:2

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tyr

Krebsen

Du er fuld af følelser. Det gælder om at føle sig tryg og samle mennesker. Du gør dit for, at alle har det godt denne juleaften. Det gælder om at samle

ikke dele.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Fisk

Løven

Du er en anelse genert. Du skjuler følelserne bag et pokeransigt. Du bør hellere komme ud af dine gemmer. Alle er bedre tjent med, at de ved, hvor du står.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Krebs/Tyr

Jomfruen

Du har fuld opbakning fra dine venner. Du er god til at pleje dine faste forbindelser og udvide dit netværk. Du lukker folk ind og hjælper dem helt

håndgribeligt.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Vandbærer

Vægten

Du har brug for at fremstå positivt. Du sætter ind for at skabe gode

rammer for dine omgivelser, og du gør en hel del ud af at klæde dig på

den rigtige måde.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Jomfru

Skorpionen

Du er lidt for filosofisk. Situationen kræver, at du finder din hygge-side frem. Dagen skal ikke bruges til at analysere eller gætte på, der foregår

bag kulisserne.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:4

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Stenbuk

Skytten

Du har svært ved at få fat i dig selv. Du kan ikke bryde igennem lydmuren. Lad følelserne strømme igennem, og du opdager en ny virkelighed bag

det udefinerbare.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:2

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skorpion

Stenbukken

Du glemmer dig selv i selskab med andre. Tiden er til at give sig hen til mennesker over en bred front, ikke kun til din partner, men til enhver, du møder på din vej.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Krebs

Vandbæreren

Glem ikke at nyde livet. Du har fokus på det, der skal gøres, men tingene ordner sig selv, hvis du lader det ske. Du er ikke helt og aldeles alene om

opgaverne.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Jomfru

Fisken

Du er legesyg og udfolder din kreative side, alene eller med spontane folk. Du har kontakt til din indre kerne og lever op til mottoet om at blive som

barn på ny.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:2

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Løve