VÆDDEREN

Du arbejder på at være i sync med omgivelserne. Det er vigtigt at finde fælles fodslag. Du kan nemt komme på kant med og føle dig udfordret af folk med magt.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:2

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Vægt

TYREN

Du bevæger dig ind på nyt område og oplever som følge heraf, at du ikke er på helt sikker grund. Den kommende tid må du lade andre om at tage initiativet.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Skorpion

TVILLINGEN

Du skal reorganisere dig selv og håndtere praktiske opgaver på en mere effektiv måde, ellers slider du dig selv op. Afslut en opgave, som er blevet udskudt.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Krebs

KREBSEN

Du er lige midt i en krigszone. Vælg dine ord med omhu, og skip dine kæpheste. Du får alligevel ikke gennemført noget, med mindre du går på kompromis.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vædder

LØVEN

Du er i dit es. Du har masser af energi, men folk støder sig på dine kanter. Du kan med fordel bruge kræfter på noget kreativt. Prøv at skabe noget nyt.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Skorpion

JOMFRUEN

Du gør dit for at få tingene til at hænge sammen. Du er nemlig den praktiske blæksprutte, som skal ordne det hele, mens de andre løber med æren.

Kærlighed:1

Arbejdsliv:6

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Stenbuk

VÆGTEN

Du er i gang med noget nyt, og du føler dig sårbar. På en måde er du på fremmed grund. Du skal sætte den rigtige pris på dit arbejde. Signaler dit værd.

Kærlighed:1

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tyr

SKORPIONEN

Du kan tiltrække noget, du ikke helt forstår. Du har nemlig en slagkraftig udstråling, og selv om du ikke selv oplever det sådan, virker du ret så magtfuld.

Kærlighed:1

Arbejdsliv:6

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vægt

SKYTTEN

Tag et initiativ. Du har nemlig held med dine tiltag. Der kan være tale om romantik, en affære, eller du får en ny ven, som du har en masse til fælles med.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:5

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Løve

STENBUKKEN

Du gør dig gældende i et bredere forum. Du har brug for at markere dig, vise, hvem du er, og hvad du kan. Du vinder meget respekt, fordi du holder ord.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:5

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Tyr

VANDBÆREREN

Du har lært en del i livets skole, som du nu kan bruge i dit virke. Du har visioner, og det letter arbejdet. Sørg også for at holde fri. Du fortjener det.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:6

Vitalitet:1

I dag svinger du godt med: Jomfru

FISKEN

Du gør store fremskridt. Hvis du sætter egne behov til side, kan du nå de mål, du sætter dig. Du har været under pres, men nu har du frie hænder.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:2

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Skytte