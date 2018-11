Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

God læsning!

VÆDDEREN

Du skal bruge tid på din karriere, og du kan med fordel igangsætte noget nyt. Vær opmærksom på en ændring af planer ca. kl. 19.00. En chef skifter kurs.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:6

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Stenbuk

TYREN

Du ligger lunt i svinget, selv om din indsats ikke er umiddelbart synlig for andre. Din partner er ved at erobre nyt territorium, så du keder dig ikke i dag.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Vægt/Krebs

TVILLINGEN

Du fornemmer, at noget er under opsejling. Du kan ikke gennemskue, hvad det er, og trækker dig derfor lidt. Det er absolut nødvendigt, at du ændrer kurs.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Skorpion

KREBSEN

Se din partner på en ny måde. Du skal ud af trædemøllen, så drop alle de gamle klicheer. Din partner er også indstillet på, at der skal nye boller på suppen.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Vægt/Tyr

LØVEN

Læg dig i selen, men overspænd ikke buen. Du skal kvitte en meget dårlig vane. Det vil gøre din dag langt mere behagelig på kort, såvel som på lang, sigt.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:6

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Jomfru

JOMFRUEN

Du er i det skabende felt. Du vil udtrykke dig, men det skal være på en struktureret måde, så det, som du giver dig i kast med, også får form og substans.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:4

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Løve

VÆGTEN

Du skal gøre noget ved dit hjem. Du er nødt til at sætte en dagsorden, så enhver ved, at det er dig, der bestemmer, hvor skabet står. Prøv også at omrokere.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Stenbuk

SKORPIONEN

Tænk godt over, hvordan du udtrykker dig. I dag misforstås du nemt. Du er enten ikke tydelig nok, eller du støder folk, fordi du bringer et tabuemne på banen.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Jomfru

SKYTTEN

Sæt pris på dig selv. Vid, hvad du skal tage for dit arbejde. Gør dig også klart, hvad du vil være med til på det personlige plan. I dag sættes en grænse.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Skorpion

STENBUKKEN

Du er på egen banehalvdel og kan sætte dagsordenen. I aftentimerne skal du tilpasse dig en ny situation. Du er nødt til at justere din måde at reagere på.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Krebs

VANDBÆREREN

Du fornemmer noget under overfladen. Du er ved at opdage det, du længe har forsøgt at lægge til side. Nu er det tid til at give slip og rumme dine følelser.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:2

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Fisk

FISKEN

Der sker noget i vennekredsen. Du kan møde et menneske, som udfordrer dig, ligesom en person tæt på dig afslører en helt ny side. Kodeordet er tilpasning.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Tvilling