Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

God læsning!

VÆDDEREN

Her er og nu er du fuld af godt humør. Du holder dig ikke tilbage, og din ligefremme facon gør, at folk opsøger dig for at se, om dit gode lune smitter.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Løven

TYREN

Gamle, glemte minder dukker op til overfladen. Du er i det sentimentale hjørne og dyrker familien og de mennesker, som du har kendt gennem mange år.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Krebs

TVILLINGEN

Du mingler og smalltalker, for du har lyst til at komme andre ved. Du er nysgerrig på den gode måde, for du bekymrer dig virkelig om, hvordan andre har det.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:2

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vægt/Vandbærer

KREBSEN

Du har lyst til at forkæle dig selv, og det gør du på den gode måde med de ting, som intet koster. Du nyder natur, et godt måltid mad, og din partners selskab.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Tyr/Fisk

LØVEN

Du har vanen tro fokus på dig selv. Du har brug for at udtrykke følelser, og det kan virke grænseoverskridende. Til gengæld ved man i den grad, hvad du føler.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:5

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Fisk/Krebs

JOMFRUEN

Læg en plan, så du får alt afviklet uden stress. I virkeligheden er du mest til at operere skjult bag kulisserne, så du isolerer dig, når det kan lade sig gøre.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:3

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Skorpion

VÆGTEN

Du kan tiltrække en partner eller spille små spil med et emne på arbejdet. Tag en chance. Du har brug for at folde dine vinger ud i selskab med andre.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:1

I dag svinger du godt med: Tvilling

SKORPIONEN

Du skal sætte grænser, hvis man presser dig. Du kan være ret så ambitiøs og derfor støde mod en mur, når andre kommer på banen for at stjæle din belønning.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tyr

SKYTTEN

Du har brug for at fordybe dig i et emne, der udvider din horisont. Tag på langfart i landskabet eller i dit eget sind. Du får et helt nyt perspektiv på livet.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:5

Vitalitet:1

I dag svinger du godt med: Tvilling

STENBUKKEN

Der er fejet noget ind under gulvtæppet. Du kan ikke regne helt med det, du læser eller hører. Du skal især være opmærksom på fælles økonomi og investering.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:6

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Løve

VANDBÆREREN

Partneren kræver din opmærksomhed, eller du havner i en position, hvor du skal drage omsorg for dine venner. Du må erkende, at mennesker skal plejes.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Krebs

FISKEN

Pas på med at gabe over for meget. Du vil gerne nå det hele, men du skal huske at mærke efter, hvor meget du kan klare. Balancer mellem ro og aktivitet.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Tyr