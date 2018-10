Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

God læsning!

VÆDDEREN

Du går i dybden med tingene og vender hver en sten for at trænge ind til kernen. De nye indsigter, du får, gør dig bedre til at navigere i dine tætte forhold.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Vægt

TYREN

Dine omgivelser tager styringen, og du har bare at følge med, hvis du vil være en del af det hele. Giv slip - og nyd, at du ikke har ansvaret for alt.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Jomfru

TVILLINGEN

Du kan med fordel ændre lidt på dine vaner. Hvis du økonomiserer med kræfterne og er lavpraktisk, så du får alligevel færdiggjort nogle projekter.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:5

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Jomfru

KREBSEN

Du har brug for at slippe tøjlerne. Der er lagt op til festivitas på arbejde og hjemme. Giv dig selv lov til at være i centrum, og sæt dagsordenen for andre.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:2

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Løve

LØVEN

Stol på dig selv. Du har mange ressourcer. Du kan på egen hånd føre din plan ud i livet, og du kan også klare dig uden beundrende anerkendelse.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:4

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Jomfru/Stenbuk

JOMFRUEN

Du gennemfører et lille hamskifte. Revider din selvopfattelse, og vær ligeglad med andres mening. Du er på vej mod nye og interessante udfordringer.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:5

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Skorpion

VÆGTEN

Lige nu skal du holde dig til de gratis glæder og holde igen med forbrug. Du kan også arbejde på at sætte mere pris på dig selv. Det gør alt lettere.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Stenbuk/Skorpion

SKORPIONEN

Giv plads til selskabelighed. Du har brug for udvikling. Venner såvel som bekendte har en masse at byde på, især når det gælder et nyt perspektiv.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Vandbærer

SKYTTEN

Du kan med fordel date, flirte, dyrke sport eller slet og ret nyde livet. Du skal slippe tøjlerne. Overrask dine omgivelser med en ny side af dig selv.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vægt/Tvilling

STENBUKKEN

Om formiddagen arrangerer du møder, planer og aftaler, der skal på plads. Dagens anden halvdel har familie og hjem i fokus. Du er der, når der er brug for dig.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Krebs

VANDBÆREREN

Du er nysgerrig, følger med i, hvad der sker, og har travlt med at sætte dig ind i et emne. Dine umiddelbare omgivelser kræver din opmærksomhed.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Tvilling

FISKEN

Du er optaget af at mærke dig selv først på dagen. Efter middag skal du afgøre, hvordan du vil anvende dine ressourcer. Sig fra de rigtige steder.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:5

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Tyr/Jomfru