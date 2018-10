VÆDDEREN

Du har masser af energi og er nærmest ustyrlig; men du har svært ved at disciplinere dig, så du skal være kreativ med, hvordan du løser dine opgaver.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:1

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Skytte/Jomfru

TYREN

Du har begrænset energi, og da du både vil have noget fra hånden og måske flirte med en kollega, kan det være svært at nå det hele – men du klarer det.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:6

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Vægt/Fisk

TVILLINGEN

Du kan mærke dig selv nu, derfor handler du korrekt. Lad ikke en nærtstående person overtale dig til noget risikabelt. Vær helt tro mod dig selv.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Tyr

KREBSEN

Din samlever kan få brug for dig nu, så vær klar med støtte og råd. Det er tid til at være der for hinanden. Sørg også for ro og hygge omkring dig – lad op!

Kærlighed:1

Arbejdsliv:3

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Vædder/Løve

LØVEN

Du er i vælten. Folk nyder at være omkring dig. Du er mere interesseret i mennesker end i arbejde, men I når det hele alligevel. Vær en smule strategisk.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:1

Vitalitet:1

I dag svinger du godt med: Skorpion

JOMFRUEN

Du er i dit es sidst på dagen, mens dagens første del byder på arbejdsmæssige udfordringer. Fokusér helt på din egen selvudfoldelse og kreativitet.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Stenbuk

VÆGTEN

Du kan med fordel planlægge en pilgrimsrejse eller genformulere din livsfilosofi. Kontakt en ven, du ikke har set et stykke tid. Vær kreative sammen.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:2

Vitalitet:1

I dag svinger du godt med: Stenbuk

SKORPIONEN

Inddrag kæresten i dine planer. Du er iderig, og du arbejder hårdt på at skabe nyt. Du bruger din energi på arbejdet og at sende helt klare signaler!

Kærlighed:4

Arbejdsliv:5

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Tyr/Krebs





SKYTTEN



Du stiller ind på din mavefornemmelse, men kan komme til at vælge den (for) nemme løsning. Noget skal på plads, før dine drømme kan realiseres.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Løve

STENBUKKEN

Du får noget gennemført, men dyrk også dine venner. Drag omsorg for din familie, så falder tingene på plads af sig selv. Du har svært ved at koncentrere dig.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:5

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Skorpion/Fisk

VANDBÆREREN

Du kan tage teten, hvis du spiller dine kort rigtigt. Du kan gøre en god forretning først på dagen. Dyrk dine idéer og lad dine tanker tage en ny retning!

Kærlighed:2

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Krebs

FISKEN

Du stråler af selvtillid, og du kan stole på din situationsfornemmelse, så gå bare til den, når det gælder arbejde og kærlighed. Tag på en rejse i dit sind.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:6

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Skytten