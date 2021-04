Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

Vædderen

Din partner ser frem til en hyggeaften sammen med dig. Men du er ikke i hyggehumør, dine følelserne er i oprør, så risikoen for en fiasko er meget overhængende.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vægten

Tyren

Man kalder sjældent forgæves på hjælp hos dig, for du er der næsten altid for andre. Men du har lov til at sige nej, for der skal også være plads til egne behov.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Tvillingen

Du er født med pædagogiske evner. Dette parret med din kreativitet gør dig til den naturlige leder, når opgaver skal udføres. Du viser, hvordan tingene skal udføres.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Løven

Krebsen

Du er ovenpå i dag, humøret er højt, og du har lyst til, der skal ske noget. Din familie har derfor noget at glæde sig til, når du fremlægger din slagplan for aftenen.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Krebsen

Løven

Du er bedre til at tale om dine følelser end at være i dem. Du bevæger dig helst på overfladen, men ved at dykke ned i følelserne åbner der sig en livgivende verden.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

Jomfruen

Du har et følelsesmæssigt behov for et stabilt hjem og solid økonomi. Men du bør også åbne øjnene for ting, der også gør det værd at leve, naturen, kunsten, teatret osv.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tyren

Vægten

Du har en stærk intuition, som du kan stole på - bare ikke i dag. Dine følelser stritter i forskellige retninger, snart oppe, snart nede. Slip arbejdet og gå en tur.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vædderen

Skorpionen

Du er mere følsom end sædvanligt i dag. Dermed er du mere modtagelig for andres påvirkninger. Men ved at sætte grænsepæle op kan du adskille andres følelser fra dine.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Fisken

Skytten

Du har positive forventninger til gruppens projekt i aften. Men forventningens glæde kan blive den største, for der er urolige stemninger i luften, så skuffelsen lurer.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Stenbukken

Du er ambitiøs og vedholdende, når det drejer sig om at holde fast i en ide. Men det er altid sundt, at der er flere øjne, der kigger på tingene og kommer med input.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Vandbæreren

Du skimmer ikke blot et emne, du vil forstå det ned til mindste detalje. Men derved er der stor risiko for, du ikke alene mister overblikket men også din hverdag.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skytten

Fisken

Du har nogle meget stærke og intense følelser, og du kommer ned i dybet med dem. Det giver ikke alene nogle stærke oplevelser men også en psykologisk selvforståelse.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skorpionen