Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

Vædderen

Du er lidt nede, du synes ikke, solen skinner på dig. Hvis du tager det humør med hjem, skaber du en dårlig stemning. Brug din krop, få sved på panden og løb dig glad.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Krebsen

Tyren

Du er lige i dit es, når du kommunikerer til højre og venstre, og du kan tale med om lidt af hvert. Men pas på du ikke bliver for springende, det virker forvirrende.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

Tvillingen

Du har det bedst, når ting er stabile og ændringer ikke sker over en nat. Men du har for længe siden lovet at få ordnet noget derhjemme, det kan ikke udskydes længere.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tyren

Krebsen

Du er meget påvirkelig og nærtagende i dag. Det skyldes måske, du har haft for mange jern i ilden og ikke haft den fornødne tid til at falde ned i gear mellem opgaverne.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vædderen

Løven

Når du er kørt træt i udfordringer, falder det dig naturligt at søge ind i din indre verden. Det er også en forudsætning for, at dine tanker kan blive ført ud i livet.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Fisken

Jomfruen

Du glæder dig til at fremlægge din idé for gruppen i aften, men sæt ikke forventningerne for højt. Du kan blive skuffet, for alt er ikke, hvad det ser ud til at være.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Vægten

Da du har behov for anerkendelse og status, er du meget følsom overfor, hvordan andre ser på dig. Derfor skal du passe på, du ikke kaster dig ud i konfrontationer.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Skorpionen

Du har hele tiden behov for at udvide din horisont. Da du ikke kan få dækket det gennem rejser, har du fundet et skatkammer af oplysninger - dit lokale bibliotek.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skytten

Skytten

Du er intens i alt, der vedrører følelsesmæssige anliggender. Det kan du udnytte til at få bedre psykologisk selvindsigt, som i høj grad vil forbedre din livskvalitet.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Stenbukken

Dagen er præget af følelsesmæssig intensitet. Det kan derfor blive en uforglemmelig aften med din partner. Men pas på, det kan også udvikle sig til et jalousidrama.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vægten

Vandbæreren

Der skal være orden i sagerne, hvis du skal blive tilfreds. Men det er også nødvendigt, du tager dig tid til at slappe af, så du kan vende energien og komme i overskud.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Fisken

Dagens mange aktiviteter er præget af begejstring og godt humør. Denne energi får du afløb for gennem fysiske kraftpræstationer, der sætter pulsen og kondien i vejret.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Løven