Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

Vædderen

Du arbejder meget disciplineret, hvilket du høster stor anerkendelse for. Men i dag synes du, båndene strammer, du er oprørsk og har behov for at slippe tøjlerne.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Tyren

Du har stor udlængsel men erkender, at tiden ikke er til rejser, hvor du kan få stillet din tørst efter viden. Du må i stedet læse bøger og se tv-udsendelser om emnet.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skytten

Tvillingen

Du går ind til benet i din kommunikation i dag. Men da du samtidig let kommer op i det røde felt, skal du passe på med at få sagt ting, der skulle have været usagt.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Krebsen

Brug din begejstring og gode humør sammen med din partner. Det kan der komme en aktiv og inspirerende aften ud af. Udsæt ikke til i morgen, hvad du kan gøre i dag.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vægten

Løven

Du føler, at du altid er bundet op af forpligtelser, såvel på arbejdet som hjemme. Men i virkeligheden er det måske dig selv, der vil have det sådan. Tænk lidt over det.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Jomfruen

Du har overskud af humør og mod på livet. Der skal ske noget og helst noget utraditionelt, og det virker smittende på dine omgivelser, som du får med på løjerne.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Løven

Vægten

Dine svingende følelser giver uro på hjemmefronten. Disse udfordringer må du løse på en god måde, så den gode harmoni bliver genoprettet, og alle bliver tilfredse.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Krebsen

Skorpionen

Du har det som fisk i vandet, når hverdagen er afvekslende. Du har også behov for at slappe af, og det er der rig lejlighed til nu, hvor foråret begynder at spire frem.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

Skytten

Det er ikke i dag, du skal bruge tanker og kræfter på at beskæftige dig med økonomi. Du kan derimod gå dybt følelsesmæssigt og psykisk og hente megen udbytte af det.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tyren

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vædderen

Vandbæreren

I dag tænker du meget på dem, der ikke har de samme goder som dig. Men du må indse, at du ikke kan frelse hele verden og må derfor økonomisere med dine ressourcer.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Fisken

Fisken

Det er ikke sjov og ballade, du er oplagt til i dag. Dagen har et vist alvorspræg over sig, og du fravælger samværet med vennerne for i stedet at meditere i fred og ro.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vandbæreren