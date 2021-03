Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Vædderen

Du er rastløs og har svært ved at være i ro. Derfor må du finde på noget kreativt, du kan foretage dig sammen med din familie i aften. Du er ikke til en stille aften.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Krebsen

Tyren

Din begejstring kan løbe af med dig, og det kan virke lidt trættende på dine omgivelser. Hvis du er bevidst om dette, kan dagen i stedet for blive ret så inspirerende.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

Tvillingen

Du har øje for muligheden for at forbedre økonomien. Det gælder om at være parat, når der er chancer for et positivt resultat, for tiderne er ugunstige i øjeblikket

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tyren

Krebsen

Det er din naturlighed og åbenhed, der er dit ansigt udadtil. Det kan godt virke overraskende på andre, som kan reagere kraftigt på dine mange pludselige indfald.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vædderen

Løven

I øjeblikket er du er meget modtagelig over for signaler fra omgivelserne. Men da alt filtreres gennem dine følelser, skal du være forsigtig med de valg, du træffer.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Fisken

Jomfruen

Dine forventninger til det nye klubfællesskab, du netop er kommet ind i, er store. Men dæmp dine forventninger en smule, alt er ikke, som du synes at have set det.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Vægten

Tingene kan let gå dig imod, selv om du inderst inde godt ved, at det ikke er sådan, det forholder sig. Vend det stik modsat og få alligevel en positiv dag ud af det.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Skorpionen

Du fortæller med begejstring, og du har et stort overskud. Dine humor kan dog nogle gange kamme lidt over og blive lidt for grovkornet eftger dine omivelsers smag.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Skytten

Skytten

Du er modtagelig over for alle påvirkninger. Træf ikke tunge beslutninger, men lyt til din intuition. Den fortæller dig præcis, hvad du dybest set har behov for at vide.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Stenbukken

Du har udset denne aften til noget særligt sammen med din partner. Du har gennem længere tid planlagt en overraskelse, som du håber, partneren reagerer positivt på.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vægten

Vandbæreren

Du påtager dig som det naturligste i verden forpligtelser på arbejdet. Men uden for arbejdslivet bør du ikke glemme, du har andre opgaver, som er mindst lige så vigtige.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Fisken

Din begejstring og gode humør inspirerer til meget spændende aktiviteter. Det kan ske alene eller sammen med nogle, der har den samme indstilling til tingene som dig.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Løven