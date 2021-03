Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Vædderen

Dit image udadtil er meget vigtigt lige nu. Men vær opmærksom, der kan være tale om en illusion. Tænk over, om dine omgivelser ikke bare ønsker, at du er dig selv.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vædderen

Tyren

Du har en indre rig verden, som du søger tilflugt i, når problemerne tårner sig op. Men de forsvinder ikke, du skal forholde dig til dem, når du er tilbage i nutiden.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Fisken

Tvillingen

Du er udadvendt og kontaktskabende. Det er dog ikke de gængse grupper, du søger hen til. De er erstattet af ældre og erfarne personer, der giver dig ro og tryghed.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Krebsen

Du lægger vægt på disciplin og ansvar, og du har stor selvkontrol. Men du kan også tage tingene lidt for alvorligt. Husk der også skal være plads til lidt sjov i livet.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Løven

Du er interesseret i livets store spørgsmål og fortæller om dem ved enhver given lejlighed. Men du skal passe på ikke at blive for ivrig, så du helt stjæler billedet.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skytten

Jomfruen

Du ser negativt på tingene i dag, og det er ikke nødvendigvis andres skyld. Tag ansvar for dine følelser, så går det lettere, og du lærer mest af dét, der sker inden i.

Kærlighed: 4

​Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Vægten

Du kommer dybt ned i dine følelser, og det kan give nogle dybe og intense oplevelser. Samværet med din partner kan blive meget specielt, netop på grund af dine dybder.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vægten

Skorpionen

Der hersker nogle harmoniske, rolige og lyse stemninger. Det kan blive en dag, du husker længe, hvis du forstår at sætte tempoet lidt ned og ikke blive for overgearet.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Skytten

Du vil have det bedst med, at tingene bliver klaret roligt og effektivt. Det optimale vil nok være, hvis du sørger for ikke at være omgivet af alt for mange mennesker.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Løven

Stenbukken

Du er tilbøjelig til at lægge skylden på dit dårlige humør over på din familie. Men tag i stedet ansvar for dig selv. Arbejd dig ud af tingene ved at gå en lang tur.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Krebsen

Vandbæreren

Du er rastløs og søger konfrontationen. Det er en dårlig idé, når temperamentet i den grad har tag i dig. Ved at bruge fornuften, kan det vendes til noget positivt.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

Fisken

Du ser mørkt på situationen, og det river dig ud af din tryghedszone. Årsagen skal findes dybt inde i dig selv. Kig derfor indad, så du kan blive afklaret med tingene.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tyren