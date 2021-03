Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

Vædderen

Du har en dag, hvor dine følelser er meget dybe. Derfor kan følelsesmæssige oplevelser med din partner blive meget intense, men lad ikke jalousien blive dominerende.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vægten

Tyren

Du har det bedst, når der er et godt arbejdsklima, hvor du er. Da du er meget åben og imødekommende i dag, giver det et godt udgangspunkt for at få opfyldt dit behov.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Tvillingen

Det kreative og spontane er i fokus i dine hobbyer. Derfor bliver du ofte midtpunktet for begivenhederne, fordi du tager initiativet og går forrest og viser vejen.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Løven

Krebsen

Det er dit hjem og familie, der opfylder dit behov for tryghed. Derfor skal du træde varsomt for ikke at ødelægge familieidyllen, du virker lidt uligevægtig i dag.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Krebsen

Løven

Det er den afvekslende hverdag, der giver dig overskud og humør. Dit behov for kommunikation bevirker, at du næsten altid er på farten, såvel fysisk som mentalt.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

Jomfruen

En god økonomi og materielle goder betyder meget for dig. Men har du overvejet, om der ikke er andre ting, der er lige så nødvendige, fx naturens mangfoldigheder.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Tyren

Vægten

Du har behov for anerkendelse og være med fremme, hvor tingene sker. Men i dag skal du holde lav profil, for dine følelser er ustabile, og det virker ødelæggende.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vædderen

Skorpionen

Når du føler, alt er gråt i gråt, og du er helt nede, kan du rejse dig som Fugl Føniks af asken. Det sker ved at tage ansvar, gribe fat om nælden og løse problemerne.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Fisken

Skytten

Det sociale liv og den deraf følgende kontakt med andre, betyder meget for dig. I dag har du behov for fred og ro og søger derfor kontakt med dem med stor erfaring.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Stenbukken

Du lægger vægt på disciplin og ansvar, og du har stor selvkontrol. Men pas på, tag ikke tingene for alvorligt. Livet bliver trist, hvis der ikke er plads til lidt sjov.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Vandbæreren

Når du diskuterer med nogen, har du en tendens til at blive kort for hovedet, når du er sikker på, du har ret. Det kan virke sårende, selv om det ikke er din hensigt.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skytten

Fisken

Du hænger med hovedet, men det hjælper, hvis du hviler følelsesmæssigt i dig selv. Det fører så i stedet til, at du oplever, at tingene går meget lettere på den måde.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skorpionen