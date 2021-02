Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

Vædderen

Du er tilbøjelig til at køre i den samme rutine hver dag. Men ved at skabe variation finder du måske ud af, at det er sjovere, når der skabes afveksling i procedurerne.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Tyren

Du har overskud og gåpåmod. Det mærkes på din arbejdsplads, men du udnytter det i høj grad også efter fyraften, hvor du fører an i løjerne sammen med familie og naboer.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Løven

Tvillingen

Du glæder dig til at komme hjem til familien efter fyraften. Det har du også god grund til, for der er harmoniske stemninger i luften, så du har noget at glæde dig til.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Krebsen

Krebsen

Du har gennem nogen tid gået med overvejelser om at supplere din uddannelse. Det vil gavne dig i tilfælde af jobskifte, men du vil søge råd hos dit netværk først.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

Løven

Du søger efter investeringer, der kan konsolidere og forbedre din økonomi, og denne dag er meget velegnet til det formål. Den er præget af ansvarlighed og grundighed.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tyren

Jomfruen

Du virker meget aktiv i dag. Men det er ikke dagligdags ting, du har lyst til. Du har lyst til at flippe ud, det er i orden, men vær bevidst om det – og lær af det.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vædderen

Vægten

Dine psykiske antenner er slået ud i dag, og derfor kan det være klogt at søge hjælp, hvis du skal træffe vigtige beslutninger. Følelserne kan godt spille dig et puds.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Fiskene



Skorpionen

Du er ikke på toppen i dag, du virker skuffet over et eller andet. Det skyldes måske, dine forventninger var for høje til det projekt, du havde sat i gang i din gruppe.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Skytten

Du skal passe på dine følelser. Du har ordet i din magt, men især i forbindelse med kommunikation med offentlige myndigheder kan du få sagt ting, der giver bagslag.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Stenbukken

Du er utrættelig i din søgen efter svar på livets store spørgsmål. Du går med nogle visioner med hensyn til din søgen, hvilket synes at åbne nogle flere muligheder.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skytten

Vandbæreren

Dine følelser kan drille dig i dag, så det vil være klogt at udsætte vigtige beslutninger. Men du kan måske hente hjælp ved at anvende dine gode psykologiske evner.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Fisken

Der hersker ikke harmoniske stemninger i dag. Vær opmærksom på det, når du skal være sammen med din partner, skru ikke forventningerne for højt op. Skuffelsen lurer.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vægten