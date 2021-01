Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

Vædderen

Dit humør svinger meget, og det er ikke det bedste udgangspunkt for at have en positiv dialog med omgivelserne. Er du bevidst om dette, kan det blive en positiv dag.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

Tyren

Du har ordet i din magt, du tænker hurtigt og klart. det er derfor et oplagt tidspunkt at få klaret nogle økonomiske aftaler, der måske har ventet på det rette øjeblik.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tyren

Tvillingen

Du bliver let påvirket af andre, det kan gøre dig usikker på, hvem du er. Du kan afhjælpe det ved at arbejde med dine følelser. Det vil give dig en god oplevelse.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vædderen

Krebsen

Når dine følelser spiller dig et puds, som de gør i dag, kan fantasierne let tage overhånd. Vær opmærksom på det, tag fornuften med på råd, så kan det ikke gå helt galt.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Fisken

Løven

Du er hurtig i hovedet i dag, og der er ikke langt fra ord til handling. Du virker inspirerende og er katalysatoren, der kan puste liv i dine interessefællesskaber.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Jomfruen

Det er vigtigt for dig at have et mål at gå efter. I dag er der fokus på kommunikation, og det udnytter du til at få nogle ventende aftaler på plads og gjort færdig.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Tvillingen

Vægten

Du har mange interesser, og du fortæller gerne om dem. Men i dag har du svært ved at koncentrere dig. Tag konsekvensen af det og gå en lang tur, det klarer tankerne.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skytten

Skorpionen

Du er på kollisionskurs med dine følelser, og du virker fraværende. Det er derfor en glimrende anledning til at grave dybt i dit indre, så du kan finde en løsning.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Skytten

Pas på, kør ikke dine lidt negative følelser over på din partner. Det er dine egne følelser, det handler om, og det gælder om at være helt bevidst om denne realitet.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vægten

Stenbukken

Din følelsesmæssige ubalance kan have en afsmittende virkning på omgivelserne. Årsagen til dette kan fx være ændringer i dine daglige rutiner, måske for lidt søvn.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Vandbæreren

Du har fysisk og mentalt overskud i dag. Det kan du udnytte til at tage ja-hatten på og vise, hvordan selv trivielle gøremål kan gøres kreative og underholdende.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løven

Fisken

Selv om hjemmet og familien er vigtige lige nu, så er du lidt splittet på området. Har du planlagt noget vigtigt derhjemme, så er det klogt at udsætte det et par dage.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Krebsen