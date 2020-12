Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Vædderen

Du har en god kontrol over tingene, men du har en del at ordne med hensyn til din økonomiske situation. Men det vil du koncentrere dig om, når julen er overstået.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tyren

Tyren

Vær opmærksom på dine omgivelsers reaktion på din væremåde. Træk dig hellere lidt tilbage og ind i dig selv, så du ikke bliver såret af deres eventuelle kommentarer.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vædderen

Tvillingen

Visdommens kilde skal du ikke lede længe efter. Du har den i dit indre, og du har behov for at søge hjælp nu, hvor dit sind er fyldt med forestillinger og fantasier.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Fiskene

Krebsen

Du er socialt anlagt og har stort behov for kontakt med andre. I dag kan du fx søge kontakt med andre med stor erfaring. Det giver dig den fred og ro, du har brug for.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Løven

Dine følelser og humør kører op og ned, og tingene går ikke din vej. Men inderst inde ved du godt, det ikke er sådan, det forholder sig, vend det om til noget positivt.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Jomfruen

Dit behov for at udvide din horisont kan medføre, at du bliver utålmodig og spreder dig for meget. Koncentrer dig om et emne ad gangen, det giver det største udbytte.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skytten

Vægten

Du er meget påvirkelig overfor dine omgivelser. Men lad ikke dette styre dig. Arbejd med dine følelser, så du kan få vendt det til noget positivt og få mere ro på.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Skorpionen

Det følelsesmæssige samvær med din partner kan blive en intens og dejlig oplevelse. Men du må alligevel være opmærksom på negative følelser, som du må søge at undgå.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vægten

Skytten

Det kan blive en aktiv og inspirerende dag, hvis du kan styre dit temperament. Så har du vendt det til noget positivt, og det er konstruktivt og giver en god harmoni.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Stenbukken

Din naturlige livsglæde gør dig vellidt. Du har bevaret det spontane og legelystne barn. Det får du brug for, når du er udset til at være familiens samlende midtpunkt.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Løven

Vandbæreren

Der hviler ro over tingene i dag. Denne følelse forstærkes i disse dage, hvor du bliver bekræftet i værdien af at have et meningsfyldt familieliv og et harmonisk hjem.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Krebsen

Fisken

Det er ikke de store forandringer, du ønsker i dag. Du håber, at du til en forandring kan få nogle meningsfulde samtaler med erfarne personer i nogle rolige omgivelser.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tvillingerne