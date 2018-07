Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?



Vædderen

Du har behov for at tage nogle vigtige beslutninger nu. Du skal nok få det hele på plads, men husk at bruge din fulde personlige indflydelse i processen.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Tyren

Du har store ambitioner, men de kan ikke alle gennemføres i øjeblikket. Derfor er det godt at bruge masser af intuition, det vil lette processen meget.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Tvillingen

Du er opfindsom, nærmest genial. Pas på, at det ikke går for hurtigt med processen, så resultaterne udebliver. Let foden fra speederen og få ro på.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skytten

Krebsen

Din økonomi skal nok lige til gennemsyn efter en hård sommer på udgiftssiden. Tænker du dig godt om, kan du gøre en god handel eller investering.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Løven

Dine ideer skal gerne afstemmes med din partner, så du har baglandet i orden. Ellers kan det gå galt. Hvis det føles blot en smule forkert, så drop projektet.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vægten

Jomfruen

Der er lagt op til en god dag, hvor det går, som det skal. Det er vigtigt at spise sundt. Det er nu, du har mulighed for at fokusere mere på din sundhedstilstand.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Vægten

Stress ikke, men nyd dagen mest muligt sammen med din partner. Men noget gang skal der være i tingene, så det ikke bliver kedeligt. Sæt gang i fællesskabet.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Løven

Skorpionen

Hjemmet og familien skal have deres del af opmærksomheden. Forslag til forbedring af familiens trivsel er særdeles velkomne, så sæt gang i den del af livet.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Krebsen

Skytten

Dagen er som skabt til nydelse, selv om det kræver lidt beslutsomhed. Der kan nemlig godt gå lidt skår i glæde, fordi alt ikke går som planlagt eller håbet.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tvillingen

Stenbukken

Økonomien er i fokus, og du kan købe nye ting til hjemmet, som også giver glæde i fremtiden. Men husk at købe god kvalitet med fuld garanti på.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tyren

Vandbæreren

Det kan være svært at få tid til det hele, selv om du godt ved, hvad du har brug for. Udvælg derfor det vigtigste af dine mål, så vil du alligevel blive tilfreds.

Kærlighed:4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vædderen

Fisken

Du har brug for alenetid, og det skal nok lykkes for dig at få dette. Nyd stilheden, kunsten eller andet, hvor du kan restituere og samle kræfter.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Fisken