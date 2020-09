Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!



Vædderen

Du er social og udadvendt med stort behov for at være en del af et fællesskab. Dette kan du let ødelægge på grund af dit temperament, som let kommer ud af kontrol.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Tyren

Anerkendelse opnår du gennem dit erhverv, hvor du er en vigtig brik i et team. Men det er sandsynligt, du går lidt på tværs i dag, der er lidt af en oprører i dig.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Tvillingen

Du søger utrættelig efter svar på livets store spørgsmål. Netop nu kan der dukke overraskelser op, som sætter tingene i et andet lys, end du havde forestillet dig.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skytten

Krebsen

Du har behov for at gå dybt for at finde ud af, hvorfor dine følelser er i oprør netop nu. Årsagen til det findes meget ofte hos én selv og sjældent hos andre.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Løven

Du er hurtig på aftrækkeren, det er ikke en fordel i alle situationer. Specielt ikke i samværet med din partner, hvor du let kan få sagt noget, du fortryder efterfølgende.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vægten

Jomfruen

Du vil have det bedst med, at tingene bliver klaret roligt og effektivt. Det optimale vil være, hvis du sørger for ikke at være omgivet af alt for mange mennesker.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Vægten

Gejsten og overskuddet har du, men du savner inspirationen, der kan give fornyelse. Du ser måske i en forkert retning. Tænk alternativt, så finder du mulighederne.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løven

Skorpionen

Du har behov for en rolig dag med familien, og det kan blive en inspirerende dag. Men det kan også blive en dag med overraskelser. Vær derfor omstillingsparat.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Krebsen

Skytten

Du har en medfødt evne for alle former for kommunikation. Men du skifter hurtigt emne, og det kan gøre det vanskeligt at fastholde interessen hos dem, du taler med.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

Stenbukken

Stabilitet og sund økonomi giver dig tryghed. Når der sker overraskende ting, får du en følelse af at miste fodfæste, men det er heldigvis ikke særligt alvorligt.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tyren

Vandbæreren

Du vil være dér, hvor tingene sker og har behov for at blive anerkendt. Men dit temperament og kraftige følelsesudbrud kan ødelægge det for dig. Gå derfor langsomt frem.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vædderen

Fisken

Du søger ofte tilflugt i din indre verden, som du finder mere tiltrækkende end den grå hverdag. Men når du befinder dig i en anden verden, kan du handle uovervejet.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Fisken