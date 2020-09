Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Vædderen

Du er eksplosiv og har det som en vulkan før et udbrud. Det er ikke nogen fordel, hvis du skal være sammen med din partner. Forhold dig i stedet roligt og afventende.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vægten

Tyren

Du virker ret pertentlig på andre lige nu. Du kan derfor nemt få skyld for at virke usmidig, og du bliver nødt til at indrømme, at du må være en smule mere smidig.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Tvillingen

Din naturlig livsglæde og munterhed gør dig populær. Men det er ikke de store linjer og de store armbevægelser, der præger dig, for du har det bedst alene i dag.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løven

Krebsen

Det er dit hjem og familie, der opfylder dit behov for tryghed. Men du har nogle humørskift i dag, der kan give skår i idyllen, og årsagen må du finde inde i dig selv.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Krebsen

Løven

Det giver dig overskud og humør, når du har en afvekslende hverdag. Dit behov for kommunikation bevirker, at du næsten altid er på farten, både fysisk og mentalt.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

Jomfruen

En stabil økonomi er et must, hvis du skal have det godt. Derfor handler du, når chancen for at gøre en god handel eller investering er til stede, og det er det i dag.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tyren

Vægten

Du har behov for at blive anerkendt og være i forreste række. Men temperament og kraftige følelsesudbrud kan ødelægge det lidt for dig. Vær derfor opmærksom på det.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vædderen

Skorpionen

Når du finder hverdagen grå og kedelig, søger du tilflugt i din indre rige verden. Men problemerne løses ikke ved at glemme dem, men udelukkende ved at tage ansvar.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Fisken

Skytten

Du er socialt anlagt og har stort behov for kontakt med andre. I dag vil du søge kontakt med andre med stor erfaring. Det vil give dig den fred og ro, du har brug for.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Stenbukken

Du tænker hurtigt og klart, og du har ordet i din magt i dag. Det passer fint sammen med nogle aftaler, du skal have på plads, fordi de er en del af en langtidsplan.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Vandbæreren

Du kan blive kort for hovedet, når du virker sikker i din sag. Det kan virke både stødende og sårende på din omgangskreds, selv om det helt klart ikke er din hensigt.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skytten

Fisken

Du hænger lidt med hovedet, og det er ikke nødvendigvis andres skyld. Tag ansvar for dine følelser, så går det lettere, og du lærer mest af det, der sker inden i dig.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skorpionen