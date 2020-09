Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

VÆDDEREN

Den hjemlige ro har svært ved at indfinde sig. Du er ikke nærværende og har mest lyst til at slå dig løs og gøre, hvad du har lyst til. Du skal finde den rette balance.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Krebsen

TYREN

Du har hele tiden behov for udvekslinger med omgivelserne. Men i dag er du meget modtagelig over for indtryk, så du vil have det bedst med en lang gåtur i skoven.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

TVILLINGEN

Stabilitet og sund økonomi giver dig tryghed. Når der så sker overraskende ting, får du en følelse af at miste fodfæste, men det er heldigvis ikke specielt alvorligt.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tyren

KREBSEN

Du vil være i forreste række og har behov for at blive anerkendt. Men temperamentet og kraftige følelsesudbrud kan ødelægge det lidt for dig. Gå derfor langsomt frem.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vædderen

LØVEN

Visdommens kilde skal du ikke lede længe efter. Du har den i dit indre, og du har behov for at søge hjælp nu, hvor dit sind er fyldt med forestillinger og fantasier.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Fisken

JOMFRUEN

Der skal ske noget hele tiden, så din hjerne får nye udfordringer. Derfor har du fokus på at sætte nogle nye projekter i gang, så alt yder på, det bliver en ret livlig dag.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

VÆGTEN

Du udfører dine pligter meget samvittighedsfuldt. Du har det bedst, når du når de mål, du sætter dig. Men sæt farten lidt ned, og du vil se, at du når mere på den måde.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

SKORPIONEN

Du søger utrætteligt efter svar på livets store spørgsmål. Netop nu kan der dukke overraskelser op, som sætter tingene i et andet lys, end du lige havde forestillet dig.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skytten

SKYTTEN

Lige nu har du behov for at gå dybt for at finde ud af, hvorfor dine følelser og humør er svingende. Årsagen til det findes inde i dig selv – og ikke hos andre.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skorpionen

STENBUKKEN

Samværet med din partner kan byde på nogle overraskelser. Men det er også en dag, hvor dine følelser kan tage nogle rutsjeture, som kan påvirke stemningen ugunstigt.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vægten

VANDBÆREREN

Du identificerer dig følelsesmæssigt med dit arbejde, som du helst ser køre efter en snor. Derfor har du det allerbedst, når der ikke optræder for mange overraskelser.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Jomfruen

FISKEN

Det falder dig naturligt at være høflig og gøre andre tilpas. Du vil helst ikke såre nogen. Men det kan medføre, at dine medmennesker let kommer til at styre dit liv.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Løven