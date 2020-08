Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

VÆDDEREN

Der er fokus på hygge og kreativ aktivitet. Det giver en god anledning til at være tæt sammen med familien. Husk at det sagtens kan ske langt ude i naturens friske luft.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Krebsen

TYREN

Udveksling af information med omgivelserne er i dag afløst af fysisk aktivitet. Du er inspireret til handlinger og præstationer, der sætter pulsen og dermed humøret i vejret.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

TVILLINGEN

Du har øje for mulighederne for at forbedre økonomien. Netop nu er der stor imødekommenhed fra den, du forhandler med, hvilket kan give et positivt resultat.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tyren

KREBSEN

Dit behov for anerkendelse har gode muligheder for at blive opfyldt i dag. Der hersker harmoniske stemninger, hvor din åbenhed virker inspirerende på dine omgivelser.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vædderen

LØVEN

Du er for højt oppe i gear, og det er ikke sundt. Så er det godt, du har store indre ressourcer, du kan trække på, så du får mest muligt ud af dagen og skaber glæde.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Fisken

JOMFRUEN

Når vennernes humør er for nedadgående, så er du katalysatoren, der forstår at ændre på tingene. Du er aktiv og inspireret til handlinger, der sætter humøret i vejret.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

VÆGTEN

Dit behov for anerkendelse er vigtigt for dig. Det opnår du gennem dit erhverv, men du får det også ved fx at bruge lørdagen på en indsats i nærområdet. Det vækker glæde.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Stenbukken

SKORPIONEN

Du er hele tiden på farten, eller du udvider din horisont på anden vis. I dag kan du fx også deltage i en studiekreds om et emne, som har fanget din stærke interesse.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skytten

SKYTTEN

Du er lidt for god til at skjule dine følelser, som har svært ved at komme til udtryk. Det vil hjælpe, hvis du kan få sat nogle ord på dem og prøve at åbne mere op udadtil.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skorpionen

STENBUKKEN

Denne lørdag er som skabt til at komme tættere på din partner. Kreative aktiviteter og et givende samvær hører sammen med harmoniske stemninger til din dagsorden.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vægten

VANDBÆREREN

Du påtager dig som det naturligste af verden forpligtelser på arbejdet. Men uden for arbejdslivet bør du ikke glemme, du har forpligtelser, som er mindst lige så vigtige.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Jomfruen

FISKEN

Din begejstring og gode humør inspirerer til handlinger, hvor der sker noget. Dem finder du alene eller sammen med nogle, der har den samme gejst og gåpåmod som dig.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Løven