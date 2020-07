Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet? Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

VÆDDEREN

Dine forestillinger vedrørende parforholdet er ikke helt bæredygtige. Læg derfor ikke for meget i de skiftende stemninger, du oplever. Tag det hellere, som det nu kommer.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:2

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Vægten

TYREN

Det kan blive en ganske inspirerende dag, men du har det bedst uden for mange omkring dig. Du får en masse ting fra hånden og befinder dig godt med det, du gør.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Jomfruen

TVILLINGEN

Du holder dig ikke tilbage, når noget skal gøres. Nogen har behov for hjælp, og du går gerne forrest og viser vejen, om det så gælder naboen, dine søskende eller andre.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Løven

KREBSEN

Familien betyder alt for dig og giver dig tryghed. Men indimellem har du behov for at opleve fortiden fx gamle reaktionsmønstre helt tilbage fra barndommens tid.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Stenbukken

LØVEN

Selv om du har det bedst med afveksling og en livlig hverdag, har du også behov for det modsatte. Det giver dig fred og ro, og hjernen har rigtig godt af at blive tømt.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

JOMFRUEN

Økonomisk sikkerhed betyder meget, men du bør også tænke på andre aspekter af tilværelsen. Livet får fx et helt andet perspektiv, hvis du kan nyde naturens mangfoldighed.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Tyren

VÆGTEN

Du har fokus på noget nyt, som kan være givende på længere sigt. Det giver en aktiv og inspirerende dag, der kan vise sig at blive en hel del ud over det sædvanlige.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:5

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Vædderen

SKORPIONEN

Da du er meget følsom, kan grænserne mellem dig selv og andre være flydende. Derfor har du behov for kontakt med din indre rige verden, så du kommer mere i ro med dig selv.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Fisken

SKYTTEN

Du har behov for at være sammen med vennerne, det giver dig tryghed. Det må gerne være tale om ældre mennesker med stor livserfaring. Glæden er gensidig.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

STENBUKKEN

At sætte sig nogle mål og nå dem, er meget tilfredsstillende lige nu. Læg derfor en plan, der kan få gunstig indflydelse på længere sigt i dit liv. Du arbejder bedst alene.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:6

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Krebsen

VANDBÆREREN

Du har behov for impulsivitet og afveksling. Der skal ske noget, så din hjerne får nye udfordringer, som du fx kan søge ved at fordybe dig i filosofi eller spiritualitet.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Skytten

FISKEN

Din store følelsesmæssige dybde har svært ved at komme til udtryk. Ved at bruge dine enorme psykiske ressourcer får du vendt situationen til noget positivt og brugbart.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:3

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med:Skorpionen