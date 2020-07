Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.



Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.



God læsning!

Vædderen

Du vil være i centrum og har behov for anerkendelse i forbindelse med kommunikation eller formidling. Men det er vigtigt at tænke dig godt om, før du taler eller handler.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Løven

Tyren

Der hviler en vis ro og kontrol over tingene, og du har det bedst uden for mange omkring dig. Du har det bedst, hvis du kan holde dig under radaren hele dagen.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Fisken

Tvillingen

Du har svært ved at styre dit temperament, især i situationer, der kræver en større fysisk indsats. Det gælder ikke mindst i de aktiviteter, du har sammen med vennerne.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Krebsen

Følelserne er uden på trøjen, og humøret kan svinge lidt. Dette er ikke godt for at opnå anerkendelse, så tænk dig om en ekstra gang, inden du handler eller udtaler dig.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:5

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

Løven

Du har lyst til at fordybe dig i filosofiske emner, så sørg for optimale betingelser for dette ved fx at være alene i så meget af tiden som muligt. Så får du den fornødne ro.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:2

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tyren

Jomfruen

Dine dybe og intense følelser øger din psykologiske indsigt i andre. Du ser gennem folk og hjælper gerne familie, venner og bekendte, der har brug for lige netop dette.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Vægten

Har du en partner, kan det blive en ekstra god weekend. Det er nu partnerens behov, der er de vigtigste. Du har også behov for at være lidt alene for at lade op.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Vædderen

Skorpionen

Du har behov for at arbejde og føle, du gør nytte. Der er nok at tage fat på i hjemmet, så der er ingen grund til at udsætte til i morgen, hvad du kan gøre i dag.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:4

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Skytten

Hobby og uforpligtende adspredelser har du det godt med, og så er det en god kur mod dit lidt for høje energiniveau. Pas på dit temperament, så det ikke løber af med dig.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vægten

Stenbukken

Med familien omkring dig er du i dit es. Fred og ro hviler over hjemmet, og alle er hver især optaget af deres gøremål. Nyd derfor roen helt uden dårlig samvittighed.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:5

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Krebsen

Vandbæreren

At sidde stille for længe keder dig, og du er særlig energifyldt i dag. Dit temperament er rimeligt højt, og du har behov for en del afveksling for ikke at eksplodere.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Skytten

Fisken

At nyde tilværelsen og gøre dig det så behageligt som muligt har optimale betingelser for at lykkes. Du har brug for en del alenetid uden for mange forstyrrelser.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:5

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Stenbukken