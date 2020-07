Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

God læsning!

VÆDDEREN

Du kan let blive aggressiv og miste kontrollen. Pas derfor på, du ikke overreagerer, for det giver bagslag og går ud over den anerkendelse, du har et stort behov for.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:6

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Stenbukken

TYREN

Du har vanskeligheder med at styre følelserne, men hvis du fordyber dig i de emner, du søger en forståelse af, kan det blive en både positiv og inspirerende dag.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skytten

TVILLINGEN

Har du valgt at har valgt at administrere andres værdier og få pengene til at vokse, kræver det ekstra meget følelsesmæssig balance. Den har du ikke nu, så afvent bedre tider.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skorpionen

KREBSEN

Du er let påvirkelig og generelt svingende i humøret. Det giver en lidt negativ stemning over for din partner. Tænk dig derfor om en ekstra gang, før du handler.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vægten

LØVEN

Det at samarbejde med andre har stor betydning for dit velbefindende, men da du har let ved at blive aggressiv i tale og handling. Dæmp dette, hvis du vil have en god dag.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:5

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vædderen

JOMFRUEN

Du har fokus på din hobby, der kræver en fysisk aktiv indsats. Du vil opleve, at dette dæmper din aggressivitet, og at det vender energien om til noget positivt.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Løven

VÆGTEN

Det er weekend og dermed en oplagt mulighed for at gøre noget aktivt sammen med familien. Fysisk aktivitet i det fri er sundt og sætter samtidig humøret i vejret.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:2

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Krebsen



SKORPIONEN

Der er fokus på kommunikation og formidling, og du er hurtig i replikken, men pas på ikke at blive for impulsiv. Tænk dig om en ekstra gang, inden du udtrykker dig.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:5

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Tvillingen

SKYTTEN

Din ubalance kan påvirke familielivet negativt. Dette er i direkte modstrid med dit behov, derfor gælder det om at skabe et stabilt hjemmeklima med fred og ro omkring dig.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tyren

STENBUKKEN

Du kan opleve nogle svingende stemninger i løbet af dagen, og der kan være en tilbøjelighed til at lade følelserne bestemme for meget. Tag derfor fornuften med på råd.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:5

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Jomfruen

VANDBÆREREN

Du har behov for kontakt med din indre verden for at have det godt, men dine følelser er oppe at køre. Tag derfor en slapper fx i naturen, det giver dig indre ro.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Fisken

FISKEN

Du trives i et interessefællesskab, og du virker inspirerende på andre. Du deltager ivrigt i samtaler, som dog let kan blive for følelsesbetonede, så dæmp dig en smule.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:5

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vandbæreren