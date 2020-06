Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!



Vædderen

Det kan blive en meget aktiv og inspirerende dag, men pas på i tilspidsede situationer, hvor du kan blive aggressiv og have problemer med at styre dit temperament.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Løven

Tyren

Skal du foretage økonomiske transaktioner, så gennemtænk nøje de tilbud, du får, du har en tendens til at handle for impulsivt, og det giver et negativt resultat.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vædderen

Tvillingen

Dine følelser kan let spille dig et puds i dag, så det vil være klogt at udsætte ting, der kræver en sober, klar tankegang og dømmekraft, du går ved siden af dig selv.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Fisken

Krebsen

Der kan komme ændringer i dine planer i dagens løb, men det vil sikkert passe dig udmærket, så måske sørger du selv for dem, for du har lyst til at prøve noget nyt.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

Løven

Har du spredt dig over for mange fællesaktiviteter? Du virker irritabel og hurtig på aftrækkeren, du skal geare ned og tænke over, om du ikke har gabt over for meget.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vægten

Jomfruen

Du svinger med ud af de mest mærkelige og mystiske tangenter, så det vil nok være en fordel at flippe lidt ud, for alt, der er særpræget, fanger din opmærksomhed.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Vægten

Tiden er inde til gøre alvor af de planer, du har gået med et stykke tid vedrørende en videregående uddannelse, der hjælper dig til at nå det mål, du har sat dig.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skytten

Skoprionen

Du står foran en betydningsfuld periode, hvor din indflydelse vil vokse. Du vil kunne overkomme meget, og du har en særlig dybde og en stor gennemslagskraft over dig.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Skytten

Der sker en langsom ændring i dit parforhold, du ser det pludselig i et andet lys. Det får en helt anden dybde end hidtil, det er faktisk en ny verden, der åbner sig.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Krebsen

Stenbukken

Der er fokus på samarbejde. Dit forhold til dine kolleger er stabilt og konstruktivt, så har du planer og mål, du vil nå, så er tiden gunstig til at sætte det i gang.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tyren

Vandbæreren

Du tænker hurtigt og kan klare det mest utrolige, og du har længe overvejet at få en ny og mere tidskrævende hobby, så det er nu, du har overskuddet til at gå i gang.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Fisken

Du har for mange jern i ilden og samtidig svært ved at se, hvor du skal geare ned. Benyt weekenden til at tale tingene igennem med familien og gå grundigt til værks.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Jomfruen