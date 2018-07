‘Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?



Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.



Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.



God læsning!

Vædderen

Du har et stort kreativt potentiale, som du gerne vil bruge så meget energi på som muligt - gerne sammen med børn eller barnlige sjæle. Det kan I alle godt lide.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løven

Tyren

Nærhed er kodeordet i dag, og du har det bedst i familiære omgivelser. Tag det stille og roligt, sæt tempoet helt ned på nul, og nyd det hele i fulde drag.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Krebsen

Tvillingen

Det er vigtigt at have mulighed for at kommunikere på skrift eller i tale. Der er tale om en meget kreativ proces, som glæder både dig selv og dine medmennesker.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tvillingen

Krebsen

Værdierne i dit liv er i fokus i dag, og hjemmelivet, nærheden og følelserne hører til her. Glid med på den bølge, og glædes vil indtage hele det lille hjem.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Tyren

Løven

Du kreativt skabende og har overskuddet til dette. Det er ikke kedeligt og kan faktisk være decideret festligt, især hvis du også inviterer din partner ud at spise.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vædderen

Jomfruen

Du har behov for at være i kontakt med dit indre og for at drømme og at bruge din intuition. Tillad om muligt dig selv at falde i staver i en god stol.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Fisken

Vægten

Du får en del nærmest geniale indfald. Nogle af ideerne kan realiseres, hvis du slår sig sammen med nogle venner. Sammen kan I virkelig inspirere hinanden.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Skorpionen

Dine mål og ambitioner er i fokus. Det er en rigtig god ide at tænke abstrakt og intuitivt. Lyt til din indre stemme og få god mulighed for en åbenbaring.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Skytten

Det vil være godt for dig at tillade dig at være den Skytte, du inderst inde er. Du har behov for at se positivt og optimistisk på tingene – og have god humor.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Skytten

Stenbukken

Økonomien er i centrum for tiden, og du har nogle planer for fremtiden på dette område. Men udskyd dem lidt og slap i stedet af med en rigtig god bog.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Vandbæreren

Du har behov for at være sammen med din partner. I må se at få lavet nogle aftaler om fremtiden. Det handler mest om en ny måde at leve sammen på.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vægten

Fisken

Det drejer sig om jobbet og nogle praktiske, dagligdags ting, der skal ordnes. Og så kunne det efterhånden være på sin plads at få ryddet lidt op derhjemme.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Jomfruen