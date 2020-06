Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?



Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.



Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.



God læsning!

Vædderen

Du har svært ved at styre dine følelser, men er du bevidst om det, kan det betyde større initiativ og større oplevelser, fordi du involverer dig meget dybt i tingene.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Løven

Tyren

Alt hvad der vedrører fællesskab og samarbejde går godt, du ved, hvad du vil med dit interessefællesskab, og du sætter kursen for det og når de mål, du har sat dig.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vægten

Tvillingen

Det er ikke dagen for selskabelighed og hygge. Det er nærmere en dag, hvor du må arbejde hårdt på et mere langsigtet projekt. Noget kan irritere dig, men du klarer det.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Krebsen

Du er mere følsom nu, og dermed også modtagelig over for indtryk fra dine omgivelser. Du kan drømme om rejser og smukke oplevelser, men mest i den indre rejse.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Skytten

Løven

Sandsynligvis er du mere svingende i dit humør end sædvanligt, og det kan gøre dig mere anspændt og på vagt. Ikke mindst i forhold, hvor du er følelsesmæssigt engageret.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

Jomfruen

Det er muligt, du har svært ved at få sans og samling på tingene. Dine tanker kan være noget kaotiske, og det er en dag, hvor forvirring let kan høre til din dagsorden.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Fisken

Vægten

Der er uenigheder med dem, du omgås i det daglige, og du går med en følelse af, at nogen har skuffet dig. Men du bør nok se på, hvordan du optræder i forhold til dem.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:6

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Krebsen

Skorpionen

Følelsesmæssige oplevelser kan blive meget intense, og det kan både give nogle meget positive og lidenskabelige oplevelser. Men det kan også udvikle sig til dramaer.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vædderen

Skytten

Du begejstres let i dag, og du er i godt humør. Det er nu, du må være nærværende med familien, og det kan blive en både aktiv og særdeles inspirerende dag.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Tyren

Stenbukken

Et godt naboskab er vigtigt, og nu er det tid at forbedre forholdet til naboer og omgivelser. Er der en kurre på tråden, så er det tidspunktet at gøre noget ved det.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Vandbæreren

Der er stabilitet på de områder i din tilværelse, der er virkelig væsentlig for dig, og som har betydning for din fremtid og hele levevis. Der er fokus på økonomien.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:6

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Fisken

Du kan bruge hele dit følelsesregister i øjeblikket, især hvis du har en følelse af, der bliver lagt bånd på dig. Det er meget vigtigt for dig at have følelsesmæssig frihed.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vandbæreren