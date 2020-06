Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?



Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.



Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.



God læsning!

Vædderen

Tiden er inde til at være ambitiøs og gøre en indsats. Men det skal ske med omtanke, ellers bærer indsatsen ikke frugt, og det er slet ikke tilfredsstillende.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:5

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Tyren

Ting, du har grublet over et stykke tid, står pludselig lysende klart. Regn også med, der kan komme ændringer i dine planer, da der er nye ting og holdninger, der skal afprøves.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:5

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

Tvillingen

Du vil være mere følsom og bevidst, når det gælder dit parforhold, og det kan give en dejlig dag sammen med din partner. Økonomiske interesser er også befordret.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vægten

Krebsen

Hjernen kører på overtid, du tænker hurtigt, og nye planer og idéer vælter over hinanden. Men træf ikke impulsive beslutninger og pas på i trafikken - kom ned i gear.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:5

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Vædderen

Løven

Du har en forestilling om, at tingene ikke hænger sammen på den måde, du havde forestillet dig. Men pas på, for det kan være, din forestillingsverden spiller dig et puds.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Fisken

Jomfruen

Du har ordet i din magt for tiden, benyt dig af det til at få nogle af dine idéer ført igennem på hjemmefronten, Der vil være åbenhed for dem fra familiens side.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Krebsen

Vægten

Regn ikke med de kontakter, du indgår med venner, naboer eller arbejdsmæssigt. Det vil alligevel ikke blive, som du håbede, og det gælder også økonomiske anliggender.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Fisken

Skorpionen

Har du planer og mål af økonomisk karakter, er tidspunktet til at gøre noget ved dem kommet. Du kan arbejde med - og nå - de ting, du vil, da du er inde i en god udvikling.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:5

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Tyren

Skytten

Dine følelser kan drille dig, så det vil være klogt at udsætte ting, der kræver en klar tankegang. Illusionerne kan tage overhånd, så vær forsigtig i omgang med rusmidler.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Fisken

Stenbukken

Din fantasi kan tage dig med på nogle smukke ture. Åndelige interesser er befordret og kan betyde en form for rejse i dit indre univers. Træf ikke store beslutninger i dag.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Vandbæreren

Du kommer let i kontakt med dine omgivelser, og du kan få et bedre forhold til partneren og andre, du omgås. Hvis du ikke føler en større frihed, så gør noget ved det.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

Fisken

Dine planer er måske ikke gået, som du havde forventet, og det gælder også jobmæssigt. Derfor kan du godt dig desillusioneret, men gå endelig ikke ind i en martyrrolle.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Krebsen