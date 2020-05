Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

Vædderen

Du kan nemt komme til at brænde dit lys i begge ender. Temperamentet løber hurtigt af med dig, og hastværk er lastværk. Derfor er det klogt at tælle til ti, før du handler.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

Tyren

Din sædvanlige tålmodighed er udfordret, og du har svært ved at koncentrere dig. Men du har en slagfærdig og måske flirtende udtryksform. Få noget mere ro på.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

Tvillingen

Du har svært ved at holde interessen fangen på én ting, og du springer fra det ene emne til det andet. Du kommer derfor til at virke lidt for overfladisk og på dine omgivelser.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skytten

Krebsen

Du er mere temperamentsfuld end sædvanligt, og det gør det svært for dig at håndtere følelserne. Det bevirker, at det er dem, der styrer dine handlinger, og ikke fornuften.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vædderen

Løven

Du har en utraditionel holdning til penge. Hvis du overhovedet bekymrer dig om dem, er det på grund af den frihed, de giver dig til at gøre det, du har mest lyst til.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Jomfruen

Der er fokus på job og karrieren, men du virker lidt ukoncentreret og utålmodig, så det er ikke dagen for store beslutninger. Drag konsekvensen og tag en fridag.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

Vægten

Pas på med at lægge for meget i de stemninger, du oplever. Det er ikke sikkert, at dine forestillinger vedrørende fællesskab og samvær viser sig at være holdbare.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Fiskene

Skorpionen

Det ser ud til, at der er et opgør eller en forvandling på vej. Din måde at betragte og gå til verden på ændrer sig. Noget går til grunde, men det giver plads til nyt.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Fiskene

Skytten

Din opmærksomhed er rettet mod dit parforhold. Du har humør og overskud, som du skal bruge på at give din partner ekstra opmærksomhed og anerkendelse. Det vil betale sig.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vægten

Stenbukken

Du fokuserer nu på værdierne i livet. Ikke alene pengene, men også de mere blivende værdier, såsom kærligheden og naturen. Det bliver en god oplevelse.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tyren

Vandbæreren

Du er inde i en tid med fremgang og udvikling. De ting, du satser på, ser i vid udstrækning ud til at give de ønskede resultater. Tiden arbejder fint for dig.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Fisken

Det ser ud til at blive en meget inspirerende og livlig dag, og det falder fint sammen med din trang til forandringer og nye impulser – gerne uden for mange forpligtelser.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vædderen