Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

VÆDDEREN

Du er i følelsernes vold, så hvis du skal tage vigtige beslutninger, er der ikke nogen vej uden om at lytte til dine fornemmelser. Ellers kan du tage grueligt fejl.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Fisken

TYREN

Med din opfindsomhed og iderigdom kan du udtænke praktiske løsninger på mange områder. Både til gavn for dig selv, dine venner og dine fællesskaber.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

TVILLINGEN

Det er vigtigt at udvise disciplin og vedholdenhed for at nå dine private og arbejdsmæssige mål. Gør du dette, vil resultaterne komme på lidt længere sigt.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

KREBSEN

Du har en stor følelsesmæssig intensitet og samtidig en stærk viljestyrke. Det bevirker, at du selv kan bestemme, hvad eller hvem du vil kaste dine interesser på.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skorpionen

LØVEN

Det er vigtigt at lytte opmærksomt til din partner og dine omgivelser generelt. Tilbring en del tid sammen i denne weekend, så kan I hente god inspiration til gensidig glæde.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vægten

JOMFRUEN

Der skal helst være balance mellem hvile og aktivitet i dine daglige rutiner. Ellers kan du risikere at brænde din energi af for hurtigt. Husk også at lave sund mad.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Jomfruen

VÆGTEN

Giv lidt mere tid og opmærksomhed til at gøre noget godt for dit helbred. Sund mad og motion er vigtigt for at have det godt med dig selv og din partner.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Jomfruen

SKORPIONEN

Du har meget energi og overskud. Dette bliver bemærket af dine omgivelser – og det opfordrer til lidt selskabelighed og hygge sammen med venner og bekendte.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Løven

SKYTTEN

Der er fokus på din familie og på de nære ting. Har I ældre i familien, så er det nu, de har brug for ekstra opmærksomhed. Der vil blive sat stor pris på dette.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Krebsen

STENBUKKEN

Du har næse for, hvor du får mest for pengene, og din sans for kvalitet er stor. Tag dig god tid til at undersøge, hvad I dybest set har brug for, og køb derefter fornuftigt ind.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Tyren

VANDBÆREREN

Du har gode muligheder for at omsætte dine ideer til praktisk handling, da du har et større energiniveau end sædvanligt. Det er godt at tage større beslutninger nu.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vædderen

FISKEN

Du er modtagelig for indtryk og har derfor behov for at trække dig lidt tilbage, så du bedre kan mærke dig selv og dine følelser. Skaf ro på til dette i løbet af weekenden.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Fisken