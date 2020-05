Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

God læsning!

VÆDDEREN

Du er meget aktiv, og tankerne vælter frem i dit hoved. Det er mest den indre verden, søgelyset er rettet imod. En gåtur i den friske luft føles meget velgørende.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Fisken

TYREN

Nu må din hobby have opmærksomhed. Du har desuden brug for fornyelse og vil befinde dig godt i gruppesammenhænge lige nu – og det vil føles som prikken over i’et.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

TVILLINGEN

Du overkommer meget i denne tid, især hvis du tager det hele stille og roligt. På den måde bevarer du overblikket og får lavet meget mere, end du ellers ville have fået.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

KREBSEN

Du har brug for at komme lidt væk hjemme fra. Tag derfor på en lille udflugt, så du får luft under vingerne og dermed får fyldt på batterierne, der trænger til opladning.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skytten

LØVEN

Er det muligt, så få økonomien justeret, så den svarer til virkeligheden. Måske skal du i gang med at finde besparelser, hvis kontoen er blevet lænset. Det skal nok lykkes.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skorpionen

JOMFRUEN

Relationerne må passes og plejes. Det gælder både de private og dem på jobbet. Det giver pote, både nu og på længere sigt, og det giver glæde og lyst til livet.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vægten

VÆGTEN

De daglige rutiner er omdrejningspunktet nu, herunder nogle lavpraktiske opgaver i hjemmet. Sund levevis må der også være plads til, så tilbered et godt måltid.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Jomfruen

SKORPIONEN

Nærhed, glæde og spontanitet er vigtigt nu, så giv den gas, hvad angår leg og morskab i familiens skød. Især samvær med børn eller barnlige sjæle er meget givende.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løven

SKYTTEN

Jobbet og familielivet må nu hænge bedre sammen, og det kan du få det til, nu det er weekend. Så skal familien prioriteres ekstra meget, så alle bliver godt tilfredse.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Krebsen

STENBUKKEN

Det er svært at nå det hele, men nu letter det så småt i denne weekend. Det er nødvendigt at få snakket om tingene, selv om det ikke er den letteste ting i verden.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tvillingen

VANDBÆREREN

Alt postyret lige nu har sikkert lavet et grundigt indgreb på bankkontoen, og det kan derfor være på sin plads med at få gennemgået kontoen for at finde besparelser.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tyren

FISKEN

Du må fokusere på at harmonisere dit stærke og lidt svingende følelsesliv. Lav kun få fysiske aktiviteter og fokuser på den indre verden. Kunst og naturoplevelser er godt.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Fisken, dit eget tegn