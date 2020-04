Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

Vædderen

Der er fokus på kommunikation, indlæring og formidling. Da du er megetvnysgerrig og lærenem, får du det bedste ud af det, især hvis du også er opfindsom.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tvilling

Tyren

Der er nu fokus på pengesagerne. Måske skulle du lave et budget for resten af året, så du får mere styr på tingene. Det kan blive nødvendig at finde nye besparelser.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tyr

Tvillingen

Følelserne og nærheden er i centrum nu. Du har brug for at sætte ord på dem, så skriv lav en dagbog om dagens oplevelser og fortsæt eventuelt traditionen året ud.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Vædder

Krebsen

Drømmene og fantasien skal have fuldt fokus nu. Det har du behov for at skabe ro til, det er en betingelse. Ellers kan det føles, som om du spilder tiden med det forkerte.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Fisk

Løven

Du har behov for fællesskab, gerne på de sociale medier. Det vigtige er at gøre tingene på nye og gerne overraskende måder, så I alle bliver super inspirerede.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vandbærer

Jomfruen

Det er vigtigt at kunne se meningen og målet i alt, hvad du gør – og gør det gerne på en helt ny måde. Fornyelse, frihed og originalitet står også højt på dagsordenen.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Stenbuk

Vægten

Det er de store og dybe tanker, der præger dagen, og ikke smalltalk og andre ligegyldigheder. Du kan få nye, geniale indfald, som det er vigtigt at arbejde videre på.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skytte

Skorpionen

Tag ingen vigtige beslutninger nu, medmindre det handler om at rydde op i den indre eller den ydre verden – eller begge dele. Skaf plads til noget nyt i livet.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skorpion

Skytten

Nu gælder det reaktionerne, som trænger til en fornyelse, hvor man siger farvel til den gamle måde at være sammen på - og goddag til en ny og inspirerende måde.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vægt

Stenbukken

Det er det daglige gøremål, der tæller nu. Få ryddet op og gjort rent, så du er bedre rustet til at begynde på en frisk. Det nye og inspirerende står nu højt på dagsordenen.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Jomfru

Vandbæreren

Du er kreativ og spontan, især når du er sammen med børn og barnlige sjæle. Samværet kan nu ske på en helt ny måde, som I kan finde i fællesskab gennem en god snak.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Løve

Fisken

Familien og hjemmet er i fokus, så find nye, inspirerende ting at være sammen om. Det vil virke forfriskende og fornyende – og dermed til gavn og glæde for alle.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Krebs