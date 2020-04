Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

Vædderen

Du vil helst undgå opmærksomhed og være alene med dig selv. Så kan du nemlig komme i tættere kontakt med dig selv og få ladet alle batterierne op igen.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Fisken

Tyren

Du har behov for at bryde lidt med konventionerne og gøre tingene på din helt egen måde. Søg gerne modspil fra ligesindede for at udvikle dine ideer yderligere.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Tvillingen

Din udholdenhed og koncentrationsevne fungerer fint. Det kan du bruge til at få ordnet de ting, som kræver en ekstra arbejdsindsats, men det kræver prioritering.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Krebsen

Du har behov for at se din tilværelse med de helt store briller. På den måde kan du bedre se, i hvilken retning dit liv bevæger sig. Vær fuldstændig tro mod dig selv.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skytten

Løven

Du er meget intens og noget utilnærmelig, og du har en lidt fandenivoldsk tilgang til tingene. Lad dig ikke påvirke ret meget af, hvad andre mener om tingene.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Jomfruen

Det er forholdet til andre mennesker, der nu er i fokus. Der er nogle gamle holdninger, der trænger til at komme frem i lyset, så I har mulighed for at få en afklaring.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Vægten

Vægten

Du kan forbedre dit helbred nu, endda uden at give slip på din livret. Men spis generelt lidt mindre af de mest fedende madvarer og motioner en hel del mere.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Skorpionen

Din vitalitet er på toppen, og du har behov for at have det sjovt. Gå en tur på nettet og se, om du ikke kan få opfyldt dine ønsker der, så du ikke keder dig ihjel.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Løven

Skytten

Dit humør kan godt svinge en del, og andre kan let komme til at såre dine følelser. Træk dig pænt tilbage og lad ikke andre komme for tæt på dig, så går det fint.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:2

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Krebsen

Stenbukken

Du har gang i meget og kommer i kontakt med en del mennesker. Det er ret vigtigt at koncentrere dig om det vigtigste, ellers spilder du alt for meget tid.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tvillingen

Vandbæreren

Du ved præcist, hvad der er god kvalitet og hvad der har værdi for dig. Men brug ikke flere penge, end du kan tåle at miste. Læg et budget, før du køber.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Tyren

Fisken

Du har energi og et stort gåpåmod, og du har lyst til at tage initiativer. Men lad det i første omgang ske på beslutningsplanet og vent med at udføre det til senere.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vædderen