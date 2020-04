Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet? Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.



God læsning!

VÆDDEREN

Hører du til dem, der opholder sig derhjemme i øjeblikket, så tænk dig alligevel til en ferie i din fantasi. Husk også at opføre dig, SOM OM du er på ferie.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:1

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skytten

TYREN

Du bruger din store viljestyrke til at få det, som du gerne vil have det. Men glem ikke at vise hensyn til andre, så du ikke udsætter dig for kritik fra andres side.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Skorpionen



TVILLINGEN

Du er empatisk og rigtig god til at lytte og sætte dig ind i andre menneskers følelser. Det kan du i vid udstrækning bruge til at forbedre dit eget

parforhold med.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vægten

KREBSEN

Der er fokus på din sundhed, og det gælder om at få dyrket motion og få så meget frisk luft, som der er mulighed for. Husk at spise rigtig mange grøntsager.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Jomfruen



LØVEN

Du elsker at have det sjovt. Arranger derfor gerne nogle morsomme aktiviteter sammen med familien. Det gælder om at grine mest muligt og lege godt sammen.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:2

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Løven

JOMFRUEN

Du er noget følelsesbetonet og nærtagende. Beskyt dig ved at gå i en stor bue uden om sortseere og vær kun sammen med dem, som du holder allermest af.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Krebsen

VÆGTEN

Du kan forbedre dit forhold til dine søskende ved at tage en god snak med dem, evt. over Skype. Bare lad snakken gå, også hvis der forekommer en del smalltalk.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tvillingen

SKORPIONEN

Din sans for økonomi er god, og du kan godt være lidt heldig på området. Brug din intuition og find et godt tidspunkt til at købe en lottokupon eller et skrabelod.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Tyren

SKYTTEN

Hvis dit temperament slår gnister, så kom hurtigt ned på jorden igen ved fx at tælle til 10. Det vil hjælpe at motionere for at brænde noget overskudsenergi af.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vædderen

STENBUKKEN

Du er særligt modtagelig overfor stemninger og følelser, og du kan hurtigt mærke, om noget er noget galt. Det kan være godt at meditere eller udøve yoga.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Fisken

VANDBÆREREN

Du kan se mange muligheder nu, men det er vigtigt, at du gør tingene på din helt egen måde. Det kan vise sig nødvendigt at have tålmodighed med at udføre ideerne.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

FISKEN

Du har en stærkere vilje end normalt, og din disciplin og udholdenhed er også eksemplarisk. Da du samtidig er ret tålmodig, er det ikke småting, du kan få besluttet.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:6

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Stenbukken