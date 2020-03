Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

Vædderen

Der er fokus på pengene, så det er godt, der snart er lønningsdag, så du kan få købt solidt og fornuftigt ind til de nærmeste dage. Så skal det hele nok gå godt.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tyr

Tyren

Du har fokus på dig selv og dit følelsesliv. Derfor er familien og nærheden i den grad i fokus. Få arrangeret nogle gode og sunde aktiviteter, I kan være fælles om.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vædder

Tvillingen

Du har brug for at dagdrømme og i det hele taget leve i lidt af en drømmeverden. Du er også ekstra sensitiv, og det gør, at dine følelser sidder uden på tøjet.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Fisk

Krebsen

Der er fokus på dine interesser/hobby. Hvis du ikke kan dele interesserne med andre, må du prøve at gøre tingene på en ny måde, hvor du udviser stor opfindsomhed.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vandbærer

Løven

Du har fokus på mål og ambitioner, men hvis du ikke lige kan slippe af sted med at realisere dem, må du tage nogle beslutninger om, hvad du vil i fremtiden.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Stenbuk

Jomfruen

Du starter dagen drømmende og længselsfuld, og den tilstand er du sikkert i det meste af dagen. Øv dig i at lytte til dine fornemmelser, da de ofte vil ramme plet.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skytte

Vægten

Du har fokus på de daglige rutiner, så få ordnet nogle praktiske opgaver og få ryddet op, hvor du er. Det vil være positivt og give dig en følelse af tilfredshed.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skorpion

Skorpionen

Du har fokus på dine relationer nu, og derfor skal der være ekstra meget fokus på familien. Husk at lave meningsfulde aktiviteter sammen med din nære familie.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vægt

Skytten

I dag ligger de daglige gøremål og din egen og familiens sundhed dig på sinde. Tilbered derfor et par gode måltider i dagens løb og giv dig/jer god tid til at indtage dem.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Jomfru

Stenbukken

I dag er det i høj grad det kreative og lystbetonede, du tiltrækkes af. Giv dig derfor god tid til at lave lige præcis det, du har lyst til, og gør det på en spontan måde.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Løve

Vandbæreren

Nærheden på hjemmefronten er i højsædet i dag. Arranger derfor en aktivitet, der virkelig samler familien og giver alle en god og værdifuld oplevelse, man vil huske.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Krebs

Fisken

Du er den fødte formidler i dag, og din kommunikation er skarp og sidder lige i skabet. Få derfor givet nogle beskeder og svaret på nogle mails, det giver tilfredshed.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tvilling