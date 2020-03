Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

Vædderen

Du har en mega energi, du gerne vil bruge kreativt, gerne sammen med børn eller barnlige sjæle. Du vil blive særdeles populær og kan nyde det i fulde drag.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løven

Tyren

De nære ting er væsentlige nu, og du trives i familiære omgivelser. Tag det stille og roligt, sæt tempoet ned og lav nærmest udelukkende ganske unyttige ting.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Krebsen

Tvillingen

Kommunikation på skrift eller i tale er nu i centrum. Det er en meget kreativ proces, som gavner både dig selv og alle de mennesker, du har omkring dig.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tvillingen

Krebsen

De nære værdier i dit liv er i fokus nu. Det vil sige hjemmelivet, familien og følelserne. Glid med på den bølge, og det vil give dig en vedvarende glæde i livet.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tyren

Løven

Med dit overskud er du i høj grad kreativt skabende. Tiden er til, at det kan udvikle sig til at blive meget morsomt, især hvis du gør det sammen med din partner.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vædderen/Løven

Jomfruen

Din indre balance er i fokus. Du er indadvendt og har behov for at lade tankerne flyve og bruge din fantasi og din intuition. Tillad dig selv at falde i staver.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Fisken

Vægten

De gode ideer trænger sig på, og nogle af ideerne kan let realiseres, hvis du går sammen med nogle venner og bekendte i et givende og inspirerende team.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Skorpionen

Koncentrer dig om dine ambitioner og vær abstrakt og intuitiv. Lyt til din indre stemme og træn på den måde din intuition. Det er vejen til en aha- oplevelse.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Skytten

Du har en nu gylden mulighed for virkelig at opleve dig selv som det tegn, du er født i - Skytten. Du har derfor behov for at se positivt og optimistisk på tingene.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Skytten

Stenbukken

Nu handler det om pengene og værdierne i det hele taget. Du bør lægge nogle planer for fremtiden, og de skal være realistiske. Det gælder om at være ret forsigtig.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Vandbæreren

Det handler nu om dine relationer, der skal passes og plejes. Der skal laves aftaler og planer, der rækker ind i fremtiden, og det handler måske om en større rejse.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vægten

Fisken

Jobbet og de mere lavpraktiske, dagligdags ting er nu i centrum. Måske er der også lige et par regninger, der skal betales. Brug det meste af weekenden på dette.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Jomfruen