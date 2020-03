Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Vædderen

Du kan bedst holde dampen oppe ved at skabe nogle konkrete resultater. Det er tilfredsstillende, men husk at holde de pauser, du har brug for, så når du det hele.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tyren

Tyren

Du er meget aktiv, og du har lyst og energi til at starte nye projekter op. Og så har du også en arbejdsglæde, der smitter af på andre og inspirerer dem i høj grad.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vædderen

Tvillingen

Du er meget sensitiv over for både positive og negative stemninger. Hvis der derved skulle opstå et følelsesmæssigt ubehag, så træk dig lidt tilbage for en stund.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Fisken

Krebsen

Din iderigdom, overskud og opfindsomhed kan du bruge til at hjælpe en ven. Det handler måske blot om, at vedkommende har brug for et enkelt godt råd fra dig.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Løven

Din fine sans for detaljer kan du nu bruge til at opnå det, du gerne vil. Det skal blot være noget, som er realistisk og inden for rækkevidde – altså ingen luftige projekter.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Jomfruen

Det er nu, du kan udvide dit kendskab til et andet land og dets kultur. Tag eventuelt på en rejse eller et decideret studieophold – eller læs en god bog om emnet.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skytten

Vægten

Du er intens og meget fokuseret i alt, hvad du gør. Du går ikke på kompromis med hverken dig selv eller andre. Men husk gerne at give lidt mere plads til andre.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Skorpionen

Det er vigtigt at afstemme dine forventninger med dine nærmeste kollegaer eller samarbejdspartnere. Dette er ret nødvendigt, for ellers risikerer du at blive skuffet.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vægten

Skytten

Det er vigtigt at lægge en plan, så du kan nå alle dine gøremål, både på jobbet og i din fritid. Ellers risikerer du at få stress over alt det, du ikke har mulighed for at nå.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Stenbukken

Du er meget ambitiøs og målrettet, men der skal også være plads til at have det sjovt indimellem. Det vil inspirere dig til at nå mere, end du ellers ville have gjort.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løven

Vandbæreren

Du glæder dig over muligheden for at være hjemme sammen med din familie, hvor der må være plads til at være dig selv. Grib chancen og ’døm hule’ derhjemme.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Krebsen

Fisken

Brug dine kommunikationsevner til at udvide og pleje dit netværk gennem nærmiljøet. En snak med dine naboer kan være et godt sted at starte dette op.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tvillingen