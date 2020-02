Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

Vædderen

Har du på det seneste haft lidt for store udgifter, så er tiden kommet til at være forsigtig med pengene. Du må sætte tæring efter nærig og være mere sparsommelig.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tyren

Tyren

Du kan nu opleve dit eget stjernetegn for fuld styrke. Nyd stort set alt i fulde drag og sæt pris på den øgede livskvalitet, der følger i kølvandet på dine beslutninger.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:4

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Tyren

Tvillingen

Du har behov for at trække dig lidt tilbage og lade op, så du kan producere nye ideer og tanker til inspiration for jer alle. Din intuition er fantastisk, så lyt til den.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Fisken

Krebsen

Din fritid og dermed din hobby må nu have fuld opmærksomhed. Du har brug for gruppeaktiviteter omkring fælles interesser, så inviter gerne vennerne på besøg.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Løven

Du har virkelig mange opgaver, der skal klares. Men du kan ikke nå det hele, så vær klar og udvælg de vigtigste af tingene, ellers når du måske slet ikke noget.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Jomfruen

Du har brug for at tænke store, nærmest filosofiske tanker. Dels om fremtiden, dels om din egen udvikling. Du vil gerne udvide din horisont, og nu har du chancen.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Skytten

Vægten

Du grubler og tænker dybt over livet og dets tildragelser. Du er også både lidenskabelig og udholdende, og du kan gennemføre alle de mål, du har sat dig.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Skorpionen

Du er social, åben og udadvendt - og det klæder dig, selv om det måske mest er din omverden, der ser det. Mange vil sætte meget stor pris på dig på grund af dette.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vægten

Skytten

Det bliver sikkert en arbejdsdag med fuld skrue. De fleste aktiviteter er lavpraktiske og lidt ensformige, men det gør intet, for det er lige det, du har mest brug for.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Stenbukken

Du har et stort overskud, og det må du udnytte til at vise glæde og spontanitet over for din omverden. Du er nærmest ustyrlig, og det falder i rigtig god jord.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Løven

Vandbæreren

Hjemmet er nu i centrum. Fokuserer du på nærheden, vil det vække stor glæde i familien. Samtidig får du selv virkelig meget glæde og tilfredshed ud af det.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Krebsen

Fisken

Dine fokusområder er nu kommunikation, formidling, og indlæring. Du er meget videbegærlig, og du er virkelig god til at videreformidle din viden til andre.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tvillingen