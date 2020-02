Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?



Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.



Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.



God læsning!

Vædderen

Dit kreative potentiale er meget stort, og du vil gerne bruge så meget energi på det som overhovedet muligt - gerne sammen med børn eller barnlige sjæle.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løven

Tyren

Det er nærheden, der er i centrum. Du har det bedst i familiære omgivelser. Tag det stille og roligt, sæt tempoet helt ned og nyd det hele i fulde drag.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Krebsen

Tvillingen

Du kræver mulighed for at udtrykke dig – at kommunikere på skrift eller i tale. Det er specielt det følelsesmæssige område, du har brug for at udtrykke dig på.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tvillingen

Krebsen

Du tænker meget på økonomien og skal måske investere eller købe nogle ting til hjemmet. Det er vigtigt, at det er i god kvalitet og ikke noget værre skrammel.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Tyren

Løven

Du er kreativ nu, og du har overskuddet til at være skabende og legende. Det er ikke kedeligt og kan faktisk være decideret festligt, både for din partner og sig selv.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vædderen

Jomfruen

Du har brug for at være i kontakt med dit indre og for at drømme og bruge din intuition. Tillad om muligt dig selv at falde i staver for en tid i en god stol.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Fisken

Vægten

Det vælter ned til dig med mange nye ideer, og nogle kan være decideret geniale og vil kunne føres ud i livet. Især hvis du gør det sammen med nogle venner.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Skorpionen

Dine ambitioner og mål er i fokus. Det er en rigtig god ide at tænke abstrakt og intuitivt. Lyt til din indre stemme og få en ide, der vil vise sig at være bæredygtig.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Skytten

Du er i dit es og tænker store, filosofiske tanker. Du har behov for at se positivt og optimistisk på tingene – og have god humor. Fortæl et par sjove historier.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Skytten

Stenbukken

Økonomien er i fokus, og du har planer for fremtiden på dette område. Men vær ikke alt for hurtig på aftrækkeren, da der kommer bedre muligheder senere.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Vandbæreren

Relationer er det vigtigste i dag, især til din partner. I må se at få lavet nogle aftaler om fremtiden, og det handler mest om en ny måde at leve sammen på.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vægten

Fisken

Det er jobbet og de praktiske, dagligdags ting, der nu skal ordnes. Dette kunne efterhånden let indebære, at der skal ryddes op og gøres rent derhjemme.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Jomfruen