Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

God læsning!

VÆDDEREN

Du har måske haft nogle ekstra udgifter på det seneste. I så fald må du beslutte at være mere påholdende og gennemgå dit budget for at finde besparelser.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tyren

TYREN

Det gælder om at nyde livet i fulde drag og at sætte pris på den øgede livskvalitet, du nu kan opleve. Måske kan det smitte af på de kommende dage også.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:4

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Tyren

TVILLINGEN

Du har behov for at trække dig mere tilbage nu. På den måde lader du op og får nye ideer. Din intuition er fantastisk, så det handler om at lytte godt efter.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Fisken



KREBSEN

Din hobby er i fokus. Du har brug for gruppeaktiviteter omkring fælles interesser og lidenskaber. Inviter derfor vennerne hjem til dig til fælles inspiration.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vandbæreren



LØVEN

Du har virkelig mange opgaver, der skal udføres nu. Vær klar over, at du umuligt kan nå det hele, og vær selektiv, da du ellers kan få noget stress.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

JOMFRUEN

Du har brug for at tænke store tanker i dag, allermest om fremtiden. Det er godt for din udvikling, og tiden er inde til at udvide din horisont markant.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Skytten



VÆGTEN

Du er noget af en grubler og tænker dybt over livet. Desuden er du både lidenskabelig og udholdende, og du kan gennemføre mange af dine projekter.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skorpionen



SKORPIONEN

Du er mere åben og udadvendt end normalt, og det klæder dig særdeles godt. Mange vil sætte stor pris på dig, så det gælder om at nyde det i fulde drag.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vægten

SKYTTEN

Det kan blive en arbejdsdag med mange gøremål. De fleste er lavpraktiske og noget ensformige, men det gør intet, for det passer perfekt med dine aktuelle behov.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Jomfruen

STENBUKKEN

Du besidder et stort overskud, og det skal udnyttes. Du er glad, spontan og legesyg, og du er ikke til at styre og kører i højeste gear. Nyd det i stort omfang.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Løven

VANDBÆREREN

Der er i høj grad fokus på nærheden og hjemmet. Det vil hele din familie sætte meget stor pris på, og du nyder det selv i fulde drag og får meget udbytte af det.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Krebsen



FISKEN

Der er fuld gang i kommunikation, formidling og indlæring. Du er meget videbegærlig, og du er virkelig god til at videreformidle din viden til andre.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tvillingen